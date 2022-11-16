Почти половина пермяков признались, что не любят работу

Аналитики: 40% жителей Пермского края не любят свою работу

Эксперты утверждают, что в среднем по России любовь к работе испытывают 39% респондентов (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Аналитики платформы HeadHunter (hh.ru) выяснили, как пермяки относятся к своей работе. В регионе был проведен опрос среди местных жителей.

«Однозначно любят свою работу 43% жителей Прикамья. Еще 40% жителей региона точно не любят свою работу. Остальные 16% испытывают смешанные чувства и затруднились ответить», — указано в документе исследования.

Эксперты hh.ru подчеркивают, что отношение пермяков к своему труду меняется с возрастом. Если среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет свою работу любят только 33%, то среди работников в возрасте от 55 лет и старше таких уже 64%.

В любви к своей работе чаще других признавались сотрудники сферы искусств, индустрии развлечений и масс-медиа. Противоположные чувства к тому, чем занимаются, испытывают в подавляющем большинстве — медработники, бухгалтеры и юристы.

«При этом 57% жителей Прикамья считают, что работать на нелюбимой работе неправильно, она должна приносить удовольствие. В то же самое время, большинство пермяков при определенных обстоятельствах готовы трудиться и на нелюбимой работе. И лишь 31% респондентов сообщили, что такой вариант неприемлем», — написано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в Прикамье 75% работодателей принимают сотрудников на работу по рекомендациям коллег, знакомых и друзей. Об этом наниматели рассказали в ходе проведенного опроса.