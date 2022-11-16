Депутат из ЯНАО привез пряжу для жителей, которые вяжут вещи военным

Жительницы села Зеленый Яр вяжут теплые вещи для военных и недоношенных детей Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад привез пряжу жителям села Зеленый Яр в Приуральском районе. Местные жители вяжут теплые вещи для военнослужащих, сообщил Яунгад на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Пряжа для мастериц Зеленого Яра в день рукодельниц доставлена. Они вяжут теплые вещи для участников СВО», — сообщил депутат.

Участники местного клуба также безвозмездно изготавливают вещи для недоношенных детей. Посылки из ямальского села отправляют в родильные дома и перинатальные центры по всей стране.

Ранее URA.RU сообщало, что рукодельницы из ЯНАО, которые вяжут носки солдатам, испытывают нехватку пряжи. Для ее покупки был открыт сбор.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию Украины.

Депутат Эдуард Яунгад привез пряжу жителям села Зеленый Яр Эдуард Яунгад, «ВКонтакте»