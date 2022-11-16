16 ноября 2022

Курганцы обсуждают, как избежать травм при гололеде

Жителей Курганской области озадачило появление гололеда на тротуарах
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед.Челябинск, погода, гололед, климат, лед, гололедица
Гололед может стать причиной серьезных травм (архивное фото) Фото:

Жители Курганской области обсуждают образование гололеда на тротуарах в регионе. Они делятся друг с другом способами, как не допустить травм. Поводом для дискуссии послужил анонимный пост в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«На тротуарах гололед бешенный. Как ходить?», — спрашивает автор, прикрепив видеозапись обледенелого участка улицы к сообщению.

Подписчица Дарья Цевелева советует запастись ледоступами. «250 рублей в Галамарте. Каждый год покупаю себе и детям», — уточнила она. «Не знаю, что вам не понравилось, а нам кататься нравится», — возразил ей в шуточной форме Дмитрий Гальцев. Многие советуют поменять обувь на ту, где более плотная подошва. А Антон Матвеев рекомендует ходить аккуратно и под ноги смотреть. В беседе нашлось место и негодованию. Подписчик Валерий Анатольевич написал: «Уважаемый Аноним, подскажите, пожалуйста, как вы раньше ходили по таким тротуарам? Когда у вас не было мобильного телефона с камерой».

URA.RU писало ранее, что автомобилистов Курганской области предупредили о плохих дорожных условиях в связи с ухудшением погоды в виде осадков, а также образовании гололеда. После чего появилось сообщение, что курганские аварийные службы из-за непогоды перевели на усиленный режим работы.

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Жители Курганской области обсуждают образование гололеда на тротуарах в регионе. Они делятся друг с другом способами, как не допустить травм. Поводом для дискуссии послужил анонимный пост в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «На тротуарах гололед бешенный. Как ходить?», — спрашивает автор, прикрепив видеозапись обледенелого участка улицы к сообщению. Подписчица Дарья Цевелева советует запастись ледоступами. «250 рублей в Галамарте. Каждый год покупаю себе и детям», — уточнила она. «Не знаю, что вам не понравилось, а нам кататься нравится», — возразил ей в шуточной форме Дмитрий Гальцев. Многие советуют поменять обувь на ту, где более плотная подошва. А Антон Матвеев рекомендует ходить аккуратно и под ноги смотреть. В беседе нашлось место и негодованию. Подписчик Валерий Анатольевич написал: «Уважаемый Аноним, подскажите, пожалуйста, как вы раньше ходили по таким тротуарам? Когда у вас не было мобильного телефона с камерой». URA.RU писало ранее, что автомобилистов Курганской области предупредили о плохих дорожных условиях в связи с ухудшением погоды в виде осадков, а также образовании гололеда. После чего появилось сообщение, что курганские аварийные службы из-за непогоды перевели на усиленный режим работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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