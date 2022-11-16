Мэр из ЯНАО рассказала, какую помощь получают родные мобилизованных

Мэр Муравленко: помогаем женам мобилизованных устроиться на работу и наладить быт

Елена Молдован провела встречу с родственниками мобилизованных жителей (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован провела личную встречу с родственниками мобилизованных. Как сообщила мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте», им помогают при устройстве на работу, а также в бытовых вопросах.

«Радует, что получается помочь. В трудоустройстве, организации обучения, вопросах медицины, бытовых и многих других вопросах. В беседах выясняем различные потребности и готовим варианты решений», — написала Молдован после встречи с женами и молодыми мамами.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске 19 ноября пройдет встреча с женами и матерями военнослужащих из ЯНАО. Встречу организует администрация.

В России частичная мобилизация проходила с 21 сентября по 28 октября. Из Ямало-Ненецкого автономного округа призвали 920 военных.