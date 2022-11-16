Соратники Трампа на выборах в Конгресс США одерживают победу над демократами

17 ноября 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

республиканцы получают контроль над Палатой представителей в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Республиканцы получают контроль над Палатой представителей Конгресса США, обеспечивая себе 218 мест. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прогноз. Таким образом, утверждает агентство, соратники экс-главы Белого дома «готовят почву» для раздельного правительства США. «Республиканцы, по прогнозам, получат большинство в Палате представителей США, подготовив почву для разделенного правительства, поскольку Демократическая партия президента Джо Байдена контролировала Сенат. Победа дает республиканцам возможность обуздать политику [президенте США Джо] Байдена», — говорится в материале. Ранее сообщалось, что Демократическая партия США сохранит свое преимущество на выборах, получив 50 мест после победы Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Байден остался доволен результатами демократов в промежуточных выборах в Конгресс, сообщали в CNN.

Республиканцы получают контроль над Палатой представителей Конгресса США, обеспечивая себе 218 мест. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прогноз. Таким образом, утверждает агентство, соратники экс-главы Белого дома «готовят почву» для раздельного правительства США. «Республиканцы, по прогнозам, получат большинство в Палате представителей США, подготовив почву для разделенного правительства, поскольку Демократическая партия президента Джо Байдена контролировала Сенат. Победа дает республиканцам возможность обуздать политику [президенте США Джо] Байдена», — говорится в материале. Ранее сообщалось, что Демократическая партия США сохранит свое преимущество на выборах, получив 50 мест после победы Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Байден остался доволен результатами демократов в промежуточных выборах в Конгресс, сообщали в CNN.