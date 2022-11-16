16 ноября 2022

Соратники Трампа на выборах в Конгресс США одерживают победу над демократами

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республиканцы получают контроль над Палатой представителей в США Фото:

Республиканцы получают контроль над Палатой представителей Конгресса США, обеспечивая себе 218 мест. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прогноз. Таким образом, утверждает агентство, соратники экс-главы Белого дома «готовят почву» для раздельного правительства США.

«Республиканцы, по прогнозам, получат большинство в Палате представителей США, подготовив почву для разделенного правительства, поскольку Демократическая партия президента Джо Байдена контролировала Сенат. Победа дает республиканцам возможность обуздать политику [президенте США Джо] Байдена», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Демократическая партия США сохранит свое преимущество на выборах, получив 50 мест после победы Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Байден остался доволен результатами демократов в промежуточных выборах в Конгресс, сообщали в CNN.

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Республиканцы получают контроль над Палатой представителей Конгресса США, обеспечивая себе 218 мест. Об этом пишет Reuters со ссылкой на прогноз. Таким образом, утверждает агентство, соратники экс-главы Белого дома «готовят почву» для раздельного правительства США. «Республиканцы, по прогнозам, получат большинство в Палате представителей США, подготовив почву для разделенного правительства, поскольку Демократическая партия президента Джо Байдена контролировала Сенат. Победа дает республиканцам возможность обуздать политику [президенте США Джо] Байдена», — говорится в материале. Ранее сообщалось, что Демократическая партия США сохранит свое преимущество на выборах, получив 50 мест после победы Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Байден остался доволен результатами демократов в промежуточных выборах в Конгресс, сообщали в CNN.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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