Курганцев зовут на работу в город воинской славы с зарплатой в 135 тысяч рублей

В Кургане ищут комплектовщика для работы на складе детских товаров в Московской области

17 ноября 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Жителей Курганской области зовут работать на склад детской продукции (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителям Курганской области предлагают устроиться на работу на склад детских товаров в Наро-Фоминске (Московская область). В 2009 году Наро-Фоминску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Работодатель обещает платить специалистам-комплектовщикам от 75 до 135 тысяч рублей. «Обязанности: комплектование товаров, перемещение в зону ожидания и отгрузки, контроль отправки. Метод работы — вахтовый: от 15 до 90 смен на выбор. Доход от 75000 до 135000 рублей за вахту», — указано в объявлении на сайте Avito. При этом в сообщении написано, что опыт работы не требуется. Компания готова провести обучение сотрудников с зарплатой по две тысячи рублей за смену и компенсировать проезд. Объявление было опубликовано компанией «ЭГ-Стафф». Это аутсорсинговая фирма, которая специализируется на предоставлении услуг крупному и среднему бизнесу, работающему в сфере производства, строительства, логистики и ретейла. Корреспондент URA.RU направил в компанию запрос. На момент публикации ответ не был получен. О том, что оборонное предприятие кургана (КМЗ) ищет сотрудников в Амурской области на среднюю зарплату в 58 тысяч рублей, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, что жителям Кургана предлагали работать вахтой в Москве за 15 тысяч рублей в месяц.

Жителям Курганской области предлагают устроиться на работу на склад детских товаров в Наро-Фоминске (Московская область). В 2009 году Наро-Фоминску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Работодатель обещает платить специалистам-комплектовщикам от 75 до 135 тысяч рублей. «Обязанности: комплектование товаров, перемещение в зону ожидания и отгрузки, контроль отправки. Метод работы — вахтовый: от 15 до 90 смен на выбор. Доход от 75000 до 135000 рублей за вахту», — указано в объявлении на сайте Avito. При этом в сообщении написано, что опыт работы не требуется. Компания готова провести обучение сотрудников с зарплатой по две тысячи рублей за смену и компенсировать проезд. Объявление было опубликовано компанией «ЭГ-Стафф». Это аутсорсинговая фирма, которая специализируется на предоставлении услуг крупному и среднему бизнесу, работающему в сфере производства, строительства, логистики и ретейла. Корреспондент URA.RU направил в компанию запрос. На момент публикации ответ не был получен. О том, что оборонное предприятие кургана (КМЗ) ищет сотрудников в Амурской области на среднюю зарплату в 58 тысяч рублей, URA.RU писало ранее. Корреспонденты агентства сообщали также, что жителям Кургана предлагали работать вахтой в Москве за 15 тысяч рублей в месяц.