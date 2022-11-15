Курганский оборонный завод ищет сотрудников на Дальнем Востоке на зарплату в 58 тысяч рублей

16 ноября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

КМЗ ищет сотрудников на Дальнем Востоке на зарплату в 58 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оборонное предприятие «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) ищет сотрудников в Амурской области на среднюю зарплату в 58 тысяч рублей. Об этом говорится в посте управления занятости населения Амурской области в соцсети «ВКонтакте». «Средняя зарплата основных производственных рабочих составляет 58,3 тысячи рублей, вспомогательных производственных рабочих — 39,2 тысячи рублей», — указано в посте. В связи с тем, что предприятие получило дополнительную нагрузку на 2023 год, на завод требуются новые работники. Также в объявлении указано, что КМЗ поможет новым сотрудникам трудоустроить членов их семьи. Если родственники не владеют производственными специальностями, их обучат в собственном учебном центре. «При трудоустройстве гарантируем оплату аренды жилья, а также обеспечим детскими садами и школами», — говорится в посте. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу предприятия с вопросами по данной теме. На предприятии попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ на запрос не поступил. До этого URA.RU писало, что на предприятии КМЗ после приезда зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева изменили график работы. Для полного выполнения государственного оборонного заказа ввели рабочие субботы: две в ноябре и три в декабре.

Оборонное предприятие «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) ищет сотрудников в Амурской области на среднюю зарплату в 58 тысяч рублей. Об этом говорится в посте управления занятости населения Амурской области в соцсети «ВКонтакте». «Средняя зарплата основных производственных рабочих составляет 58,3 тысячи рублей, вспомогательных производственных рабочих — 39,2 тысячи рублей», — указано в посте. В связи с тем, что предприятие получило дополнительную нагрузку на 2023 год, на завод требуются новые работники. Также в объявлении указано, что КМЗ поможет новым сотрудникам трудоустроить членов их семьи. Если родственники не владеют производственными специальностями, их обучат в собственном учебном центре. «При трудоустройстве гарантируем оплату аренды жилья, а также обеспечим детскими садами и школами», — говорится в посте. Редакция URA.RU обратилась в пресс-службу предприятия с вопросами по данной теме. На предприятии попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ на запрос не поступил. До этого URA.RU писало, что на предприятии КМЗ после приезда зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева изменили график работы. Для полного выполнения государственного оборонного заказа ввели рабочие субботы: две в ноябре и три в декабре.