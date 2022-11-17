Бойцам группировки «Отважные», которой командовал генерал Лапин, вручили награды

Отличившимся бойцам группировки «Отважные», которой командовал генерал-полковник Александр Лапин, вручили медали Суворова и Жукова. Об этом сообщает газета «Известия».
«Стрелки, водители, операторы и начальники станций радиоэлектронной борьбы были удостоены медалей Суворова, Жукова. А также знаков отличия ордена Святого Георгия», — передает газета в Telegram.
Отмечается, что бойцам, которым были вручены награды, с первых дней спецоперации благополучно ослабляли средства связи и управление Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Также военнослужащие выводили беспилотники противника из строя и скрывали районы местонахождения подразделений Вооруженных Сил (ВС) России.
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Отличившимся бойцам группировки «Отважные», которой командовал генерал-полковник Александр Лапин, вручили медали Суворова и Жукова. Об этом сообщает газета «Известия». «Стрелки, водители, операторы и начальники станций радиоэлектронной борьбы были удостоены медалей Суворова, Жукова. А также знаков отличия ордена Святого Георгия», — передает газета в Telegram. Отмечается, что бойцам, которым были вручены награды, с первых дней спецоперации благополучно ослабляли средства связи и управление Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Также военнослужащие выводили беспилотники противника из строя и скрывали районы местонахождения подразделений Вооруженных Сил (ВС) России. Ранее солдат группировки «Отважные», которой ранее руководил Лапин, сравнил своего бывшего командира с советским полководцем Георгием Жуковым. Также директор по особым поручениям АО «Концерн» Уралвагонзавод» Игорь Мешков сообщил, что Лапин всегда был и остается очень грамотным, опытным, строгим, но справедливым военачальником.