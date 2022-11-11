В группировке «Отважные» сравнили Лапина с маршалом Жуковым

11 ноября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Российский военный отметил, что Лапин видит поле боя глазами солдат Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат группировки «Отважные», которой ранее руководил генерал-полковник, Герой России, Александр Лапин, сравнил своего бывшего командира с советским полководцем Георгием Жуковым. Такое сравнение российский солдат привел в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Мы можем генерала Лапина сравнить с маршалом Жуковым. Где Лапин, там победа», — поделился военнослужащий с псевдонимом «Янтарь» с корреспондентом URA.RU. По его словам, Лапин видит поле боя глазами солдат, что позволяло ему эффективно «доносить до них свою мысль». Боец также отметил, что «Отважные» в ходе спецоперации помогали другим подразделениям, испытывающим трудности на фронте. Лапин был награжден президентом России Владимиром Путиным званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели Лапин возглавляет оборону города Сватово (ЛНР). Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал Лапина за, по его мнению, «недопустимые действия» в Лимане. Источник URA.RU, однако, сообщал, что руководство генерала «считает, что со своими задачами он справляется» и положительно оценивает его работу.

Солдат группировки «Отважные», которой ранее руководил генерал-полковник, Герой России, Александр Лапин, сравнил своего бывшего командира с советским полководцем Георгием Жуковым. Такое сравнение российский солдат привел в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Мы можем генерала Лапина сравнить с маршалом Жуковым. Где Лапин, там победа», — поделился военнослужащий с псевдонимом «Янтарь» с корреспондентом URA.RU. По его словам, Лапин видит поле боя глазами солдат, что позволяло ему эффективно «доносить до них свою мысль». Боец также отметил, что «Отважные» в ходе спецоперации помогали другим подразделениям, испытывающим трудности на фронте. Лапин был награжден президентом России Владимиром Путиным званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели Лапин возглавляет оборону города Сватово (ЛНР). Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал Лапина за, по его мнению, «недопустимые действия» в Лимане. Источник URA.RU, однако, сообщал, что руководство генерала «считает, что со своими задачами он справляется» и положительно оценивает его работу.