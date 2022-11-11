В группировке «Отважные» сравнили Лапина с маршалом Жуковым

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Торжественная церемония посвящения первокурсников в ряды Екатеринбургского суворовского военного училища. Екатеринбург, лапин александр
Российский военный отметил, что Лапин видит поле боя глазами солдат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдат группировки «Отважные», которой ранее руководил генерал-полковник, Герой России, Александр Лапин, сравнил своего бывшего командира с советским полководцем Георгием Жуковым. Такое сравнение российский солдат привел в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Мы можем генерала Лапина сравнить с маршалом Жуковым. Где Лапин, там победа», — поделился военнослужащий с псевдонимом «Янтарь» с корреспондентом URA.RU. По его словам, Лапин видит поле боя глазами солдат, что позволяло ему эффективно «доносить до них свою мысль». Боец также отметил, что «Отважные» в ходе спецоперации помогали другим подразделениям, испытывающим трудности на фронте.

Лапин был награжден президентом России Владимиром Путиным званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели Лапин возглавляет оборону города Сватово (ЛНР). Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал Лапина за, по его мнению, «недопустимые действия» в Лимане. Источник URA.RU, однако, сообщал, что руководство генерала «считает, что со своими задачами он справляется» и положительно оценивает его работу.

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Солдат группировки «Отважные», которой ранее руководил генерал-полковник, Герой России, Александр Лапин, сравнил своего бывшего командира с советским полководцем Георгием Жуковым. Такое сравнение российский солдат привел в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Мы можем генерала Лапина сравнить с маршалом Жуковым. Где Лапин, там победа», — поделился военнослужащий с псевдонимом «Янтарь» с корреспондентом URA.RU. По его словам, Лапин видит поле боя глазами солдат, что позволяло ему эффективно «доносить до них свою мысль». Боец также отметил, что «Отважные» в ходе спецоперации помогали другим подразделениям, испытывающим трудности на фронте. Лапин был награжден президентом России Владимиром Путиным званием Героя России за участие в освобождении Луганской народной республики. В последние недели Лапин возглавляет оборону города Сватово (ЛНР). Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров критиковал Лапина за, по его мнению, «недопустимые действия» в Лимане. Источник URA.RU, однако, сообщал, что руководство генерала «считает, что со своими задачами он справляется» и положительно оценивает его работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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