Топ-менеджер УВЗ Мешков: генерал Лапин — один из лучших экспертов в ВПК Урала

16 ноября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Александр Лапин является танкистом по военной специальности Фото: Анна Майорова © URA.RU Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, будучи танкистом, всегда интересовался и помогал танковой отрасли. Так на серию публикаций об уральском военачальнике в беседе с URA.RU отреагировал директор по особым поручениям АО «Концерн» Уралвагонзавод» Игорь Мешков. «Генерал-полковник Лапин всегда был и остается очень грамотным, опытным, строгим, но справедливым военачальником. Будучи танкистом по военной специальности, отдавшим танковым войскам много лет, Лапин всегда с большим вниманием и интересом относился к вопросам деятельности УВЗ и уральского оборонно-промышленного комплекса в целом», — заявил Игорь Мешков. Ранее боец из группировки «Отважные», которой командовал Лапин, рассказал URA.RU, что в ходе спецоперации на Украине генерал спас российского солдата с обострившимся аппендицитом. Он приказал погрузить его в свой вертолет и доставить в ближайшее медучреждение. Также агентство пообщалось с офицером, который находился рядом с Лапиным на передовой. Он поведал, что генерал — честный человек, который работает не за медаль или звание, а на совесть.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, будучи танкистом, всегда интересовался и помогал танковой отрасли. Так на серию публикаций об уральском военачальнике в беседе с URA.RU отреагировал директор по особым поручениям АО «Концерн» Уралвагонзавод» Игорь Мешков. «Генерал-полковник Лапин всегда был и остается очень грамотным, опытным, строгим, но справедливым военачальником. Будучи танкистом по военной специальности, отдавшим танковым войскам много лет, Лапин всегда с большим вниманием и интересом относился к вопросам деятельности УВЗ и уральского оборонно-промышленного комплекса в целом», — заявил Игорь Мешков. Ранее боец из группировки «Отважные», которой командовал Лапин, рассказал URA.RU, что в ходе спецоперации на Украине генерал спас российского солдата с обострившимся аппендицитом. Он приказал погрузить его в свой вертолет и доставить в ближайшее медучреждение. Также агентство пообщалось с офицером, который находился рядом с Лапиным на передовой. Он поведал, что генерал — честный человек, который работает не за медаль или звание, а на совесть.