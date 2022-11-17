Байден поставил Зеленского на место из-за лжи о ракетах в Польше

Президент США не поверил заявлению Киева по падению ракет в Польше
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден ответил на утверждение Зеленского Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Президент США Джо Байден отреагировал на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше на границе с Украиной ракеты якобы не были украинскими. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters.

«Это не доказательство», — сказал Байден в ответ на утверждение Зеленского. Его слова приводит агентство.

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Президент США Джо Байден отреагировал на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше на границе с Украиной ракеты якобы не были украинскими. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters. «Это не доказательство», — сказал Байден в ответ на утверждение Зеленского. Его слова приводит агентство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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