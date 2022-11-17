Байден поставил Зеленского на место из-за лжи о ракетах в Польше

Байден ответил на утверждение Зеленского
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Президент США Джо Байден отреагировал на утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшие в Польше на границе с Украиной ракеты якобы не были украинскими. Об этом сообщило международное агентство новостей Reuters.
«Это не доказательство», — сказал Байден в ответ на утверждение Зеленского. Его слова приводит агентство.
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