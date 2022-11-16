Екатеринбурженка выиграла в моментальной лотерее «Столото» два миллиона рублей

Венера потратила выигрыш на покупку квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбурженка Венера год назад выиграл в моментальной лотерее «Столото» два миллиона рублей, которые потратила на покупку квартиры. Победа стала для администратора Ozon неожиданностью, и долгое время о ее удаче знали только самые близкие люди. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU во время открытия Центра выплат крупных выигрышей в Екатеринбурге.

«Билет мне подарила мама, по нему я выиграла двести рублей и обменяла его на выигрышный билет. Я выиграла два миллиона в моментальной лотерее, которые я потратила на покупку квартиры-студии», — призналась Венера. По ее словам, сначала ее близкие не поверили, что она стала обладательницей такого крупного приза.

Победительница и сама по началу не признала свою удачу — ей показалось, что некоторые цифры не совпадают. Однако все перепроверив, убедилась, что выиграла два миллиона рублей. «После этого я позвонила в Москву, где мне подтвердили выигрыш. По началу, когда я только узнала, что выиграла, я никому не рассказывала. Только после того, как я деньги получила, все узнали. Деньги все-таки любят тишину», — рассказала екатеринбурженка.

Сейчас крупнейший распространитель государственных лотерейных билетов «Столото» пошел навстречу участникам и открыл Центр выплаты крупных выигрышей и в Екатеринбурге. Ранее призы свыше 600 тысяч можно было получить только в Москве и Санкт-Петербурге. На данный момент победители могут оперативно оформить крупный выигрыш в столице Урала, пройти идентификацию для его получения и купить билеты.

«Открытие Центра выплаты выигрышей важно для такого крупного города, как Екатеринбург, ведь за прошедшие 10 месяцев 2022 года общая сумма выигрышей участников лотерей под брендом „Столото“ из Свердловской области составила почти один миллиард рублей, а общее количество выигрышных билетов — более 4,6 миллиона штук», — рассказал генеральный директор АО «Лотереи Москвы» (флагманская розничная сеть «Столото») Виктор Луканин. Открытие подобных центров планируется и в других городах-миллионниках по всей России.

Открытие центра также было приурочено к самому ожидаемому розыгрышу года — «Новогодний миллиард», в котором россияне смогут выиграть приз в размере одного миллиард рублей, и еще один миллиард поделят среди победителей. Итоги лотереи подведут 1 января 2023 года.

В середине октября екатеринбуржец выиграл пять миллионов рублей, но не пришел за деньгами. По предположению организаторов лотереи, он не догадывается, что стал победителем. О мужчине известно лишь то, что он купил билет в мобильном приложении «Столото» всего за 60 рублей.

Центр выплаты «Столото» находится на Радищева, 1 в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре помогут екатеринбуржцам разобраться в разнообразии лотерейных билетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Здесь можно будет не только получить выигрыш до 600 тысяч, но и приобрести билеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор Виктор Луканин признался, что аналогичные центры появятся и в других городах-миллионниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU