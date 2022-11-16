Портрет главы Чеченской республики художник рисовал не с натуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермский художник продает портрет Рамзана Кадырова, нарисованный к дню рождения главы Чеченской республики. Мужчина рассказал URA.RU, что на создание этой картины его вдохновил друг, подсказавший идею для нового бизнеса.

«Мой друг меня сподвиг на это. Была у него бизнес-идея, [с портретами глав регионов], да и день рождения пятого октября был у Кадырова. Мне заказывают портреты, но идея с губернаторами не сработала, и сейчас портрет продается по сниженной цене», — пояснил корреспонденту агентства художник.

Портрет главы Чечни пермяк продает на сайте «Авито» за 15 тысяч рублей, хотя изначально цена была вдвое выше. Картина нарисована маслом на холсте. Эту технику художник использует при создании всех своих работ. Помимо изображения Кадырова, в коллекции автора портреты российского монарха Александра Третьего, генсеков Иосифа Сталина и Леонида Брежнева, а также губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Эти картины тоже продаются.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края продает календарь в виде водительского удостоверения на имя Владимира Жириновского. Продавец утверждает, что календарь приносит удачу и просит за него миллион рублей.

Портрет главы Чеченской республики нарисован маслом на холсте Фото: сайт «Авито»