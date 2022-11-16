16 ноября 2022

Пермяк продает портрет Кадырова, созданный к дню рождения главы Чечни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Портрет главы Чеченской республики художник рисовал не с натуры Фото:

Пермский художник продает портрет Рамзана Кадырова, нарисованный к дню рождения главы Чеченской республики. Мужчина рассказал URA.RU, что на создание этой картины его вдохновил друг, подсказавший идею для нового бизнеса.

«Мой друг меня сподвиг на это. Была у него бизнес-идея, [с портретами глав регионов], да и день рождения пятого октября был у Кадырова. Мне заказывают портреты, но идея с губернаторами не сработала, и сейчас портрет продается по сниженной цене», — пояснил корреспонденту агентства художник.

Портрет главы Чечни пермяк продает на сайте «Авито» за 15 тысяч рублей, хотя изначально цена была вдвое выше. Картина нарисована маслом на холсте. Эту технику художник использует при создании всех своих работ. Помимо изображения Кадырова, в коллекции автора портреты российского монарха Александра Третьего, генсеков Иосифа Сталина и Леонида Брежнева, а также губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Эти картины тоже продаются.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края продает календарь в виде водительского удостоверения на имя Владимира Жириновского. Продавец утверждает, что календарь приносит удачу и просит за него миллион рублей.

Портрет главы Чеченской республики нарисован маслом на холсте
Фото:
Портрет пермского губернатора Дмитрия Махонина продается за 15 тысяч рублей
Фото:

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Пермский художник продает портрет Рамзана Кадырова, нарисованный к дню рождения главы Чеченской республики. Мужчина рассказал URA.RU, что на создание этой картины его вдохновил друг, подсказавший идею для нового бизнеса. «Мой друг меня сподвиг на это. Была у него бизнес-идея, [с портретами глав регионов], да и день рождения пятого октября был у Кадырова. Мне заказывают портреты, но идея с губернаторами не сработала, и сейчас портрет продается по сниженной цене», — пояснил корреспонденту агентства художник. Портрет главы Чечни пермяк продает на сайте «Авито» за 15 тысяч рублей, хотя изначально цена была вдвое выше. Картина нарисована маслом на холсте. Эту технику художник использует при создании всех своих работ. Помимо изображения Кадырова, в коллекции автора портреты российского монарха Александра Третьего, генсеков Иосифа Сталина и Леонида Брежнева, а также губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Эти картины тоже продаются. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края продает календарь в виде водительского удостоверения на имя Владимира Жириновского. Продавец утверждает, что календарь приносит удачу и просит за него миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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