Насекомое попалось одному из пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки недовольны питанием в педиатрическом отделении пермской больницы имени Гринберга. Один из пациентов разместил в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» пост с фотографией, на которой изображена тарелка с супом, а на краю насекомое, похожее на таракана.

«Такое чудо плавает в тарелке 21 детской больницы в Закамске, вот и причина ротавирусной инфекции. Супчик, кстати протертый для детишек, сколько таких перетерли неизвестно», — пишет автор поста.

В комментариях к посту пермяки стали вспоминать как сами лежали в ГКБ № 21. «Когда лежали в этой больнице еду мы там вообще не ели, тоже в каше увидела, аппетит пропал сразу, благо собой пирожки с мясом были и яблоки, упаси бог там лежать», — Айгуль Мунирова. «3 года назад лежали там, ночью вышла в тамбур, а там по полу и по стенам рыжие тараканы бегают. Жуть», — вспоминает Мария Лызева.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого министерства здравоохранения. В ведомстве сказали, что прокомментируют ситуацию в ближайшее время. Ранее в этой же больнице пациентам выдали постельное белье с коричневыми пятнами, а в палате была дыра в стене.