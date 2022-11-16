16 ноября 2022

В пермской больнице детей кормят супом с тараканами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и под строительство ЖК «Медный». Челябинск, столовая, детский сад, суп, детское питание, обед
Насекомое попалось одному из пациентов Фото:

Пермяки недовольны питанием в педиатрическом отделении пермской больницы имени Гринберга. Один из пациентов разместил в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» пост с фотографией, на которой изображена тарелка с супом, а на краю насекомое, похожее на таракана.

«Такое чудо плавает в тарелке 21 детской больницы в Закамске, вот и причина ротавирусной инфекции. Супчик, кстати протертый для детишек, сколько таких перетерли неизвестно», — пишет автор поста.

В комментариях к посту пермяки стали вспоминать как сами лежали в ГКБ № 21. «Когда лежали в этой больнице еду мы там вообще не ели, тоже в каше увидела, аппетит пропал сразу, благо собой пирожки с мясом были и яблоки, упаси бог там лежать», — Айгуль Мунирова. «3 года назад лежали там, ночью вышла в тамбур, а там по полу и по стенам рыжие тараканы бегают. Жуть», — вспоминает Мария Лызева.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого министерства здравоохранения. В ведомстве сказали, что прокомментируют ситуацию в ближайшее время. Ранее в этой же больнице пациентам выдали постельное белье с коричневыми пятнами, а в палате была дыра в стене.

Таракан в супе попался попался пациентам ГКБ № 21

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Пермяки недовольны питанием в педиатрическом отделении пермской больницы имени Гринберга. Один из пациентов разместил в группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» пост с фотографией, на которой изображена тарелка с супом, а на краю насекомое, похожее на таракана. «Такое чудо плавает в тарелке 21 детской больницы в Закамске, вот и причина ротавирусной инфекции. Супчик, кстати протертый для детишек, сколько таких перетерли неизвестно», — пишет автор поста. В комментариях к посту пермяки стали вспоминать как сами лежали в ГКБ № 21. «Когда лежали в этой больнице еду мы там вообще не ели, тоже в каше увидела, аппетит пропал сразу, благо собой пирожки с мясом были и яблоки, упаси бог там лежать», — Айгуль Мунирова. «3 года назад лежали там, ночью вышла в тамбур, а там по полу и по стенам рыжие тараканы бегают. Жуть», — вспоминает Мария Лызева. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого министерства здравоохранения. В ведомстве сказали, что прокомментируют ситуацию в ближайшее время. Ранее в этой же больнице пациентам выдали постельное белье с коричневыми пятнами, а в палате была дыра в стене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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