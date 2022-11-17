АТОР: зарубежные туры резко подешевели на фоне частичной мобилизации

17 ноября 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

После 21 сентября зарубежные туры упали в цене на 10-25% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Во время частичной мобилизации и еще в течение 10 дней после спрос на зарубежные путевки резко упал. В результате они подешевели на 10-25%. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. «В результате, по сравнению с периодом до мобилизации, путевки в Турцию и Египет подешевели на 25%, а местами — даже больше., Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд — примерно на 10%», — пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян в разговоре с NEWS.ru . Он уточнил, что сейчас на сайтах ANEX Tour и Tez Tour можно найти недельные путевки на двоих в Египет, Турцию и ОАЭ за 60-70 тыс. руб. Снижение цен подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, на это повлиял рост числа прямых авиарейсов на курорты в последние месяцы. Чем более доступны авиаперевозки, тем дешевле турпакеты, пояснил Горин. С 21 сентября президент России Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию. После чего россияне начали массово покидать Россию. На территории республики Северная Осетия — Алания через пункт пропуска Верхний Ларс наблюдалось значительное скопление 2,3 тысячи легковых автомобилей. Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей на свою территорию и ввела режим повышенной готовности. Мобилизационные мероприятия завершились 28 октября.

Во время частичной мобилизации и еще в течение 10 дней после спрос на зарубежные путевки резко упал. В результате они подешевели на 10-25%. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. «В результате, по сравнению с периодом до мобилизации, путевки в Турцию и Египет подешевели на 25%, а местами — даже больше., Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд — примерно на 10%», — пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян в разговоре с NEWS.ru. Он уточнил, что сейчас на сайтах ANEX Tour и Tez Tour можно найти недельные путевки на двоих в Египет, Турцию и ОАЭ за 60-70 тыс. руб. Снижение цен подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, на это повлиял рост числа прямых авиарейсов на курорты в последние месяцы. Чем более доступны авиаперевозки, тем дешевле турпакеты, пояснил Горин. С 21 сентября президент России Владимир Путин ввел в стране частичную мобилизацию. После чего россияне начали массово покидать Россию. На территории республики Северная Осетия — Алания через пункт пропуска Верхний Ларс наблюдалось значительное скопление 2,3 тысячи легковых автомобилей. Северная Осетия ограничила въезд легковых автомобилей на свою территорию и ввела режим повышенной готовности. Мобилизационные мероприятия завершились 28 октября.