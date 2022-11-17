WSWS назвал падение ракет в Польше провокацией Киева

17 ноября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Украина выпустила ракеты для вмешательства НАТО в конфликт, пишут СМИ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Падение ракет в Польше было преднамеренной провокацией со стороны Украины. Такое мнение высказал автор World Socialist Web Site Андре Дэймон. «На самом деле ракетный удар был преднамеренной провокацией Украины. Возможно, при содействии группировок внутри американского государства, с целью ускорить прямое участие НАТО в конфликте и предотвратить любое обсуждение прекращения огня или урегулирования конфликта путем переговоров», — считает Дэймон. Инцидент с ракетами в Польше произошел во время саммита G20, во время которого Индонезия и США пытались настроить мировое сообщество против России, отметил автор. Также эта провокация произошла на фоне споров в США по поводу участия в конфликте, а также предложений Пентагона о том, чтобы Вашингтон инициировал проведение мирных переговоров или прекращение огня. В Польше 15 ноября упали две ракеты. В произошедшем подозревали Россию. В Минобороны РФ опровергли это и заявили, что это были элементы украинского ракетного комплекса, передает «Ридус». Президент США Джо Байден также возложил ответственность на Украину, сообщает Пятый канал.

Падение ракет в Польше было преднамеренной провокацией со стороны Украины. Такое мнение высказал автор World Socialist Web Site Андре Дэймон. «На самом деле ракетный удар был преднамеренной провокацией Украины. Возможно, при содействии группировок внутри американского государства, с целью ускорить прямое участие НАТО в конфликте и предотвратить любое обсуждение прекращения огня или урегулирования конфликта путем переговоров», — считает Дэймон. Инцидент с ракетами в Польше произошел во время саммита G20, во время которого Индонезия и США пытались настроить мировое сообщество против России, отметил автор. Также эта провокация произошла на фоне споров в США по поводу участия в конфликте, а также предложений Пентагона о том, чтобы Вашингтон инициировал проведение мирных переговоров или прекращение огня. В Польше 15 ноября упали две ракеты. В произошедшем подозревали Россию. В Минобороны РФ опровергли это и заявили, что это были элементы украинского ракетного комплекса, передает «Ридус». Президент США Джо Байден также возложил ответственность на Украину, сообщает Пятый канал.