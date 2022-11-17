Украина сообщила о продлении зерновой сделки

Сделка продлена на 120 дней
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Срок ее действия истекает 19 ноября. Об этом он написал в Twitter (заблокирован в РФ).
«Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали еще один важный шаг в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал он в соцсети.
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