Украина сообщила о продлении зерновой сделки

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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно
Сделка продлена на 120 дней Фото:
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Срок ее действия истекает 19 ноября. Об этом он написал в Twitter (заблокирован в РФ).

«Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали еще один важный шаг в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал он в соцсети.

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Срок ее действия истекает 19 ноября. Об этом он написал в Twitter (заблокирован в РФ). «Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделали еще один важный шаг в глобальной борьбе с продовольственным кризисом», — написал он в соцсети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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