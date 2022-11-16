Мигрантам придется больше заплатить, чтобы работать в Кургане

17 ноября 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

В Курганской области предложили увеличить стоимость трудового патента для иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганскую областную думу поступил законопроект, предлагающий увеличить размер регионального коэффициента для оплаты патента на работу иностранных граждан. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания комитета по бюджету, налоговой и финансовой политике думы. «Необходимо внести и утвердить новый коэффициент на последующие три года. В законопроекте предлагается на 2023-25 год установить региональный коэффициент в размере 2», — прокомментировал проект директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин. С 2020 по 2022 год размер коэффициента составлял 1,9761. Как отметил руководитель департамента, даже с учетом изменений, размер регионального коэффициента на стоимость патента труда мигрантов остается самым низким на территории УрФО. С учетом нового коэффициента ежемесячный платеж за право труда иностранца в Курганской области составит 5448 рублей. Патент позволяет иностранцу временно работать в регионе без оформления российской визы. Курганские депутаты рассмотрели законопроект. Было рекомендовано принять изменения в оплате патентов на труд иностранцев. Ранее URA.RU сообщало, что курганские депутаты высказали претензии по отчету руководителя курганского департамента экономразвития Владимира Ковалева. Депутатам раскритиковали чиновника за сокрытие проблем в экономике региона.

В Курганскую областную думу поступил законопроект, предлагающий увеличить размер регионального коэффициента для оплаты патента на работу иностранных граждан. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания комитета по бюджету, налоговой и финансовой политике думы. «Необходимо внести и утвердить новый коэффициент на последующие три года. В законопроекте предлагается на 2023-25 год установить региональный коэффициент в размере 2», — прокомментировал проект директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин. С 2020 по 2022 год размер коэффициента составлял 1,9761. Как отметил руководитель департамента, даже с учетом изменений, размер регионального коэффициента на стоимость патента труда мигрантов остается самым низким на территории УрФО. С учетом нового коэффициента ежемесячный платеж за право труда иностранца в Курганской области составит 5448 рублей. Патент позволяет иностранцу временно работать в регионе без оформления российской визы. Курганские депутаты рассмотрели законопроект. Было рекомендовано принять изменения в оплате патентов на труд иностранцев. Ранее URA.RU сообщало, что курганские депутаты высказали претензии по отчету руководителя курганского департамента экономразвития Владимира Ковалева. Депутатам раскритиковали чиновника за сокрытие проблем в экономике региона.