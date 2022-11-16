Мигрантам придется больше заплатить, чтобы работать в Кургане

В Курганскую областную думу поступил законопроект, предлагающий увеличить размер регионального коэффициента для оплаты патента на работу иностранных граждан. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с заседания комитета по бюджету, налоговой и финансовой политике думы.
«Необходимо внести и утвердить новый коэффициент на последующие три года. В законопроекте предлагается на 2023-25 год установить региональный коэффициент в размере 2», — прокомментировал проект директор регионального департамента финансов Сергей Гаврин. С 2020 по 2022 год размер коэффициента составлял 1,9761.
Как отметил руководитель департамента, даже с учетом изменений, размер регионального коэффициента на стоимость патента труда мигрантов остается самым низким на территории УрФО. С учетом нового коэффициента ежемесячный платеж за право труда иностранца в Курганской области составит 5448 рублей. Патент позволяет иностранцу временно работать в регионе без оформления российской визы.
Курганские депутаты рассмотрели законопроект. Было рекомендовано принять изменения в оплате патентов на труд иностранцев.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские депутаты высказали претензии по отчету руководителя курганского департамента экономразвития Владимира Ковалева. Депутатам раскритиковали чиновника за сокрытие проблем в экономике региона.
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