16 ноября 2022

Пермякам предлагают новогодний автобусный тур в Дагестан

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, пассажиры
Стоимость тура — 22,5 тысяч рублей с человека Фото:

Пермяки могут провести новогодние каникулы в Дагестане. Автобусный тур со 2 по 10 января 2023 года предлагает пермская турфирма «РаСветТур — Туры по России».

«В программе тура двухневный переезд Пермь -Воткинск — Ижевск — Казань — Махачкала. С третьего по шестой день — турпрограммы по Дагестану. Седьмой и восьмой день — Чеченская и республика Калмы,5кия по пути. Девятый день — прибытие в Пермь», — указано в предложении турфирмы.

В Дагестане можно будет посмотреть все основные достопримечательности, как архитектурные, так и природные. Один день будет полностью свободен от экскурсий. Стоимость тура — 22500 рублей с человека при двухместном размещении. В стоимость путевки будут включены проезд, страховка, проживание, завтраки и ужины, экскурсии и плата за вход на туристические объекты.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы предлагают провести Новый год в Беларуси. Стоимость такого тура начинается от 29800 рублей с человека.

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Пермяки могут провести новогодние каникулы в Дагестане. Автобусный тур со 2 по 10 января 2023 года предлагает пермская турфирма «РаСветТур — Туры по России». «В программе тура двухневный переезд Пермь -Воткинск — Ижевск — Казань — Махачкала. С третьего по шестой день — турпрограммы по Дагестану. Седьмой и восьмой день — Чеченская и республика Калмы,5кия по пути. Девятый день — прибытие в Пермь», — указано в предложении турфирмы. В Дагестане можно будет посмотреть все основные достопримечательности, как архитектурные, так и природные. Один день будет полностью свободен от экскурсий. Стоимость тура — 22500 рублей с человека при двухместном размещении. В стоимость путевки будут включены проезд, страховка, проживание, завтраки и ужины, экскурсии и плата за вход на туристические объекты. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы предлагают провести Новый год в Беларуси. Стоимость такого тура начинается от 29800 рублей с человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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