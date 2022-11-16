Пермякам предлагают новогодний автобусный тур в Дагестан

Стоимость тура — 22,5 тысяч рублей с человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки могут провести новогодние каникулы в Дагестане. Автобусный тур со 2 по 10 января 2023 года предлагает пермская турфирма «РаСветТур — Туры по России».

«В программе тура двухневный переезд Пермь -Воткинск — Ижевск — Казань — Махачкала. С третьего по шестой день — турпрограммы по Дагестану. Седьмой и восьмой день — Чеченская и республика Калмы,5кия по пути. Девятый день — прибытие в Пермь», — указано в предложении турфирмы.

В Дагестане можно будет посмотреть все основные достопримечательности, как архитектурные, так и природные. Один день будет полностью свободен от экскурсий. Стоимость тура — 22500 рублей с человека при двухместном размещении. В стоимость путевки будут включены проезд, страховка, проживание, завтраки и ужины, экскурсии и плата за вход на туристические объекты.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские турфирмы предлагают провести Новый год в Беларуси. Стоимость такого тура начинается от 29800 рублей с человека.