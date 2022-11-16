Пермский депутат после отъезда в Германию отреагировал на скандал в гордуме

Депутат пермской городской думы Сергей Захаров, который по информации СМИ переехал в Германию на ПМЖ и отрицательно высказался в своих соцсетях о решениях российской власти в части проведения СВО, объяснил свою позицию корреспонденту URA.RU. По его словам, у него нет и не было паспорта иностранного государства, а свое мнение о происходящем в мире он имеет право высказывать.
«В Германии я на учебе. Готовлю к изданию мою книгу на немецком языке. Паспорта иностранного государства у меня не было и нет. А высказывать свое отношение к событиям в стране и мире это не преступление. Свобода слова гарантирована нам Конституцией РФ», — сообщил депутат.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Пермской городской думы Сергей Захаров будет исключен из фракции «Единой России». Об этом сообщил секретарь отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.
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