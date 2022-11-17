Оборонный завод зовет пермяков на работу, обещая платить 200 тысяч

Оборонное предприятие предлагает пермякам работу на производстве авиадвигателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московское оборонное предприятие «Салют», входящее в состав АО «ОДК» госкорпорации «Ростех», предлагает жителям Пермского края работу на производстве авиационных двигателей. Завод готов платить новым сотрудникам около 200 тысяч рублей, сообщается в объявлении с описанием вакансий на сайте Avito.

«На оборонный завод, специализирующийся на производстве авиационных двигателей, требуется токари 5-6 разряда. Вахта в городе Москва на два месяца. Почасовая заработная плата. 196 тысяч рублей за два месяца. Обязанности — работа на токарных станках, опыт работы с измерительными приборами», — говорится в объявлении.

Новым сотрудникам обещают предоставить проживание в квартирах, спецодежду и частичную компенсацию проезда. Обязательными условиями для приема на работу являются наличие опыта работы от одного года и документов, подтверждающих квалификацию.

Комплекс «Салют» является одним из крупнейших предприятий России по производству авиационных двигателей. В следующем году на заводе планируют приступить к серийному выпуску узлов двигателей ПД-14 для среднемагистральных авиалайнеров МС-21-310 с применением аддитивных технологий.

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