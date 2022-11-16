Пермские полицейские перед отправкой в зону СВО обратились к опытным бойцам

Сотрудники пермской полиции, которых отправят в зону проведения спецоперации, обратились за помощью к бойцам, прошедшим СВО. Об этом сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут пермские добровольцы, принимавшие участие в боевых действиях на Украине.
«К нам обратились сотрудники МВД, которые убывают в зону СВО с просьбой помочь им собраться. Распределительный центр (единый центр для поддержки мобилизованных и их семей — прим. URA.RU) выделил несколько комплектов снаряжения. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в работе», — сообщается в мессенджере. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю за комментарием, к моменту опубликования новости ответ в редакцию не поступил.
О том, что в четыре новых субъекта РФ (Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области) отправят более 500 полицейских, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. Задачей силовиков будет охрана общественного порядка в указанных субъектах. В краевом главке данную информацию официально не комментируют.
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