16 ноября 2022

Пермские полицейские перед отправкой в зону СВО обратились к опытным бойцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики перед отправкой в зону СВО обратились к опытным бойцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники пермской полиции, которых отправят в зону проведения спецоперации, обратились за помощью к бойцам, прошедшим СВО. Об этом сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут пермские добровольцы, принимавшие участие в боевых действиях на Украине.

«К нам обратились сотрудники МВД, которые убывают в зону СВО с просьбой помочь им собраться. Распределительный центр (единый центр для поддержки мобилизованных и их семей — прим. URA.RU) выделил несколько комплектов снаряжения. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в работе», — сообщается в мессенджере. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю за комментарием, к моменту опубликования новости ответ в редакцию не поступил.

О том, что в четыре новых субъекта РФ (Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области) отправят более 500 полицейских, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. Задачей силовиков будет охрана общественного порядка в указанных субъектах. В краевом главке данную информацию официально не комментируют.

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Сотрудники пермской полиции, которых отправят в зону проведения спецоперации, обратились за помощью к бойцам, прошедшим СВО. Об этом сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», который ведут пермские добровольцы, принимавшие участие в боевых действиях на Украине. «К нам обратились сотрудники МВД, которые убывают в зону СВО с просьбой помочь им собраться. Распределительный центр (единый центр для поддержки мобилизованных и их семей — прим. URA.RU) выделил несколько комплектов снаряжения. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в работе», — сообщается в мессенджере. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю за комментарием, к моменту опубликования новости ответ в редакцию не поступил. О том, что в четыре новых субъекта РФ (Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области) отправят более 500 полицейских, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. Задачей силовиков будет охрана общественного порядка в указанных субъектах. В краевом главке данную информацию официально не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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