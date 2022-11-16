Житель ХМАО выиграл 3 млн рублей в лотерею

17 ноября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Житель Югры пока не обратился за 3 127 176 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Ханты-Мансийского автономного округа, купивший лотерейный билет через мобильное приложение в телефоне за 60 рублей, пока не обратился в лотерейный центр «Столото» за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе лотерейной компании. «17 ноября 2022 года в „Спортлото ‚5 из 36‘ был разыгран многомиллионный приз — 3 127 176 рублей. Счастливый билет куплен в Сургуте незадолго до 57816-го тиража. Победитель пока не обратился в лотерейный центр ‚Столото‘. Известно лишь, что герой розыгрыша купил билет всего за 60 рублей в мобильном приложении ‚Столото‘, — говорится в сообщении компании.



Лотерейная компания призывает всех участников этого тиража из ХМАО перепроверить билеты с тем, чтобы получить деньги. Жители Югры только за 2021 год выиграли в ‚Столото‘ 688 270 306 рублей. В округе было приобретено 3 101 884 лотерейных билетов. Всего 33 жителя округа стали лотерейными миллионерами, еще 23 человека выиграли призы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей.



Ранее URA.RU сообщало, что семья Трошиных из ХМАО променяла выигранный в ‚Русского лото‘ автомобиль на переезд в Крым, забрав приз деньгами. Они уже переехали из Нефтеюганска в Симферополь и изучают достопримечательности, путешествуя на автомобиле.

Житель Ханты-Мансийского автономного округа, купивший лотерейный билет через мобильное приложение в телефоне за 60 рублей, пока не обратился в лотерейный центр «Столото» за деньгами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе лотерейной компании. «17 ноября 2022 года в „Спортлото ‚5 из 36‘ был разыгран многомиллионный приз — 3 127 176 рублей. Счастливый билет куплен в Сургуте незадолго до 57816-го тиража. Победитель пока не обратился в лотерейный центр ‚Столото‘. Известно лишь, что герой розыгрыша купил билет всего за 60 рублей в мобильном приложении ‚Столото‘, — говорится в сообщении компании. Лотерейная компания призывает всех участников этого тиража из ХМАО перепроверить билеты с тем, чтобы получить деньги. Жители Югры только за 2021 год выиграли в ‚Столото‘ 688 270 306 рублей. В округе было приобретено 3 101 884 лотерейных билетов. Всего 33 жителя округа стали лотерейными миллионерами, еще 23 человека выиграли призы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что семья Трошиных из ХМАО променяла выигранный в ‚Русского лото‘ автомобиль на переезд в Крым, забрав приз деньгами. Они уже переехали из Нефтеюганска в Симферополь и изучают достопримечательности, путешествуя на автомобиле.