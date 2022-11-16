Екатеринбургский поэт уехал в Мариуполь помогать людям. Видео

17 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Поэт из Екатеринбурга отправился на помощь в Мариуполь, несмотря на возраст Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбургский 62-летний поэт Михаил отправился в Мариуполь на помощь людям. Изначально писатель планировал добровольно уйти на фронт. «Планировал уйти добровольцем на фронт, но здоровье не позволяет, мне 62 года, решил заниматься общественной деятельностью. Мы восстанавливаем город, оказываем помощь людям, лишившимся жилья во время боевых действий. Я не сожалею, что нахожусь здесь, я понимаю, что нужен и мои руки не будут лишними. Это состояние души, я так воспитан. Не считаю себя героем, делаю то, что считаю нужным. Это проблема не только одного Мариуполя, но и целой России», — рассказал поэт. Местные жители Мариуполя тепло реагируют, когда узнают, откуда Михаил и зачем приехал. «Они улыбаются очень тепло, и меня эти улыбки греют. Люди понимают, что я сюда приехал не за „длинным рублем“, а по повелению души», — дополнил общественник. Мужчина привез с собой теплые вещи и сборники своих стихов. Также он собирается написать о местных жителях, как проходит жизнь в Мариуполе. Михаил написал более 1000 стихотворений, а занимается творчеством уже 25 лет. «Сейчас я откладываю в копилку памяти все необыденные вещи, чтобы написать материал», — подытожил писатель. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские волонтеры запустили отопление в донбасском городе. Общественники работали в донецкой Горловке, где, кроме развоза воды, помогли коммунальщикам запустить тепло в домах.

Екатеринбургский 62-летний поэт Михаил отправился в Мариуполь на помощь людям. Изначально писатель планировал добровольно уйти на фронт. «Планировал уйти добровольцем на фронт, но здоровье не позволяет, мне 62 года, решил заниматься общественной деятельностью. Мы восстанавливаем город, оказываем помощь людям, лишившимся жилья во время боевых действий. Я не сожалею, что нахожусь здесь, я понимаю, что нужен и мои руки не будут лишними. Это состояние души, я так воспитан. Не считаю себя героем, делаю то, что считаю нужным. Это проблема не только одного Мариуполя, но и целой России», — рассказал поэт. Местные жители Мариуполя тепло реагируют, когда узнают, откуда Михаил и зачем приехал. «Они улыбаются очень тепло, и меня эти улыбки греют. Люди понимают, что я сюда приехал не за „длинным рублем“, а по повелению души», — дополнил общественник. Мужчина привез с собой теплые вещи и сборники своих стихов. Также он собирается написать о местных жителях, как проходит жизнь в Мариуполе. Михаил написал более 1000 стихотворений, а занимается творчеством уже 25 лет. «Сейчас я откладываю в копилку памяти все необыденные вещи, чтобы написать материал», — подытожил писатель. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские волонтеры запустили отопление в донбасском городе. Общественники работали в донецкой Горловке, где, кроме развоза воды, помогли коммунальщикам запустить тепло в домах.