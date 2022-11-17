Разведка США подтвердила падение украинских ракет в Польше

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракета
Взрывы в Польше были произведены Украиной, сообщает Washington Post Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Взрывы в Польше на границе с Украиной произошли 15 ноября в результате падения одной или двух украинских ракет С-300. Об этом сообщает «Washington Post» со ссылкой на разведанные США.

«Разведывательное сообщество Соединенных Штатов получили новую информацию, которая подтверждает, что взрывы во вторник были произведены одной или, возможно, двумя украинскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Они сбились с курса», — сообщил источник, знакомый с разведкой, газете.

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Взрывы в Польше на границе с Украиной произошли 15 ноября в результате падения одной или двух украинских ракет С-300. Об этом сообщает «Washington Post» со ссылкой на разведанные США. «Разведывательное сообщество Соединенных Штатов получили новую информацию, которая подтверждает, что взрывы во вторник были произведены одной или, возможно, двумя украинскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Они сбились с курса», — сообщил источник, знакомый с разведкой, газете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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