Разведка США подтвердила падение украинских ракет в Польше

Взрывы в Польше были произведены Украиной, сообщает Washington Post
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Взрывы в Польше на границе с Украиной произошли 15 ноября в результате падения одной или двух украинских ракет С-300. Об этом сообщает «Washington Post» со ссылкой на разведанные США.
«Разведывательное сообщество Соединенных Штатов получили новую информацию, которая подтверждает, что взрывы во вторник были произведены одной или, возможно, двумя украинскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Они сбились с курса», — сообщил источник, знакомый с разведкой, газете.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !