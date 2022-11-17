Разведка США подтвердила падение украинских ракет в Польше 17 ноября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 + Взрывы в Польше были произведены Украиной, сообщает Washington Post Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Взрывы в Польше на границе с Украиной произошли 15 ноября в результате падения одной или двух украинских ракет С-300. Об этом сообщает «Washington Post» со ссылкой на разведанные США. «Разведывательное сообщество Соединенных Штатов получили новую информацию, которая подтверждает, что взрывы во вторник были произведены одной или, возможно, двумя украинскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Они сбились с курса», — сообщил источник, знакомый с разведкой, газете. Взрывы в Польше на границе с Украиной произошли 15 ноября в результате падения одной или двух украинских ракет С-300. Об этом сообщает «Washington Post» со ссылкой на разведанные США. «Разведывательное сообщество Соединенных Штатов получили новую информацию, которая подтверждает, что взрывы во вторник были произведены одной или, возможно, двумя украинскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Они сбились с курса», — сообщил источник, знакомый с разведкой, газете. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям