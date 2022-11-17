Зеленский предложил транзит аммиака в обмен на пленных

17 ноября 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Зеленский поставил условие России для обмена пленными Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский поставил условия для обмена пленными с Россией. Об этом он заявил во время выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022. Он добавил, что Украина может пойти на возобновление прокачки аммиака, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Ранее Зеленский выступая перед участниками саммита G20, предложил России обмен военнопленными по формуле «всех на всех». Зеленский отметил, что формула «все на все» является «единственно реальной моделью освобождения пленников». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на предложение Зеленского заявил, что в России существуют определенные ведомства, которые занимаются вопросами, связанными с обменом военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил условия для обмена пленными с Россией. Об этом он заявил во время выступления на форуме новой экономики Bloomberg 2022. Он добавил, что Украина может пойти на возобновление прокачки аммиака, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Ранее Зеленский выступая перед участниками саммита G20, предложил России обмен военнопленными по формуле «всех на всех». Зеленский отметил, что формула «все на все» является «единственно реальной моделью освобождения пленников». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на предложение Зеленского заявил, что в России существуют определенные ведомства, которые занимаются вопросами, связанными с обменом военнопленных.