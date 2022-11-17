Польша предоставит Украине доступ к месту взрыва ракет

17 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Украина запросила доступ к месту взрыва ракет Фото: WOJTEK JARGILO/EPA/ТАСС новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Польша готова предоставить Украине доступ к месту взрыва ракет, если США будут не против. Об этом сказал президент Польши Анжей Дуда. «Украинцы запросили доступ к месту проведения расследования. Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, не будет возражений с американской стороны, такой доступ может быть получен в ближайшее время», — цитирует Reuters президента Польши. 15 ноября в Польше упали ракеты, это произошло рядом с украинской границей, передает телеканал 360. В связи с этим США начали расследование. Президент США Джо Байден считает, что ракеты были украинскими и попали в Польшу из-за работы украинской ПВО. Об этом же заявил Дуда. Украина продолжает настаивать на том, что они не имеют отношения к этому, сообщает Life . В Польше обнаружили элементы украинской ракетной установки С-300, заявляли в Минобороны РФ. В министерстве также отмечали, что российская армия во время спецоперации ударяет только по территории Украины.

Польша готова предоставить Украине доступ к месту взрыва ракет, если США будут не против. Об этом сказал президент Польши Анжей Дуда. «Украинцы запросили доступ к месту проведения расследования. Если обе стороны согласятся, и, насколько я знаю, не будет возражений с американской стороны, такой доступ может быть получен в ближайшее время», — цитирует Reuters президента Польши. 15 ноября в Польше упали ракеты, это произошло рядом с украинской границей, передает телеканал 360. В связи с этим США начали расследование. Президент США Джо Байден считает, что ракеты были украинскими и попали в Польшу из-за работы украинской ПВО. Об этом же заявил Дуда. Украина продолжает настаивать на том, что они не имеют отношения к этому, сообщает Life. В Польше обнаружили элементы украинской ракетной установки С-300, заявляли в Минобороны РФ. В министерстве также отмечали, что российская армия во время спецоперации ударяет только по территории Украины.