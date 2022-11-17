Американский журналист обвинил Украину в попытке развязать третью мировую войну

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, полигон еланский
Украинское правительство продолжает врать, пытаясь развязать третью мировую войну, считает Джонсон Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Киев пытается развязать третью мировую войну, обвиняя Россию в инциденте с ракетами в Польше. Об этом заявил американский ведущий программы «The Benny Show» Бенни Джонсон.

«Украина пыталась развязать третью мировую войну, когда украинская ракета ударила по стране НАТО и убила невинных жителей», — написал Джонсон в своем Twitter (заблокирован в РФ). Он также добавил, что украинское правительство активно врало, обвиняя в произошедшем Россию.

Американский ведущий задался вопросом, кто в итоге заплатил за смерть невинных граждан Польши. Виновными, по его мнению, стали американские налогоплательщики.

Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Стало известно о гибели двух человек в результате инцидента. Президент Украины Владимир Зеленский начал активно обвинять в катастрофе РФ, однако позже он заявил, что не уверен на 100% в принадлежности снаряда России, сообщает RT.

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Киев пытается развязать третью мировую войну, обвиняя Россию в инциденте с ракетами в Польше. Об этом заявил американский ведущий программы «The Benny Show» Бенни Джонсон. «Украина пыталась развязать третью мировую войну, когда украинская ракета ударила по стране НАТО и убила невинных жителей», — написал Джонсон в своем Twitter (заблокирован в РФ). Он также добавил, что украинское правительство активно врало, обвиняя в произошедшем Россию. Американский ведущий задался вопросом, кто в итоге заплатил за смерть невинных граждан Польши. Виновными, по его мнению, стали американские налогоплательщики. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Стало известно о гибели двух человек в результате инцидента. Президент Украины Владимир Зеленский начал активно обвинять в катастрофе РФ, однако позже он заявил, что не уверен на 100% в принадлежности снаряда России, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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