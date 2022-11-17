Американский журналист обвинил Украину в попытке развязать третью мировую войну 17 ноября 2022 в 15:26 Размер текста - 17 + Украинское правительство продолжает врать, пытаясь развязать третью мировую войну, считает Джонсон Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Киев пытается развязать третью мировую войну, обвиняя Россию в инциденте с ракетами в Польше. Об этом заявил американский ведущий программы «The Benny Show» Бенни Джонсон. «Украина пыталась развязать третью мировую войну, когда украинская ракета ударила по стране НАТО и убила невинных жителей», — написал Джонсон в своем Twitter (заблокирован в РФ). Он также добавил, что украинское правительство активно врало, обвиняя в произошедшем Россию. Американский ведущий задался вопросом, кто в итоге заплатил за смерть невинных граждан Польши. Виновными, по его мнению, стали американские налогоплательщики. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Стало известно о гибели двух человек в результате инцидента. Президент Украины Владимир Зеленский начал активно обвинять в катастрофе РФ, однако позже он заявил, что не уверен на 100% в принадлежности снаряда России, сообщает RT. Киев пытается развязать третью мировую войну, обвиняя Россию в инциденте с ракетами в Польше. Об этом заявил американский ведущий программы «The Benny Show» Бенни Джонсон. «Украина пыталась развязать третью мировую войну, когда украинская ракета ударила по стране НАТО и убила невинных жителей», — написал Джонсон в своем Twitter (заблокирован в РФ). Он также добавил, что украинское правительство активно врало, обвиняя в произошедшем Россию. Американский ведущий задался вопросом, кто в итоге заплатил за смерть невинных граждан Польши. Виновными, по его мнению, стали американские налогоплательщики. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Стало известно о гибели двух человек в результате инцидента. Президент Украины Владимир Зеленский начал активно обвинять в катастрофе РФ, однако позже он заявил, что не уверен на 100% в принадлежности снаряда России, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям