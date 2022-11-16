В ХМАО чиновница умерла после косметологической операции. Инсайд

17 ноября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

В смерти чиновницы из Нижневартовска обвиняют клинику эстетической медицины, куда та обратилась с просьбой установить «нити красоты» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) скончалась заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Лариса Ваганова. Как сообщил корреспонденту URA.RU источник из политического истеблишмента города на условиях анонимности, чиновница впала в кому после косметологической процедуры в одной из городских клиник. «Лариса [Ваганова] обратилась в клинику эстетической медицины в центре города — по слухам, речь шла об установке так называемых „нитей красоты“. После уколов обезболивающего уснула, и разбудить ее не удалось, сотрудники клиники вызвали скорую. После нескольких дней комы Ваганова умерла», — утверждает инсайдер. В департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска журналисту агентства подтвердили информацию о смерти Вагановой, однако сообщили, что не в курсе подробностей. Другой источник URA.RU в медицинском сообществе Нижневартовска подтвердил факт гибели пациентки после обращения в клинику. «У этой клиники нет в штате специалиста, который имеет право проводить процедуры такого плана», — отметил инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу Следственного комитета с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU сообщало о гибели пациента детской окружной больницы Артура Арутюняна, который впал в кому после операции на колене и умер. В халатности обвинили врача-анестезиолога Рустама Назарова, который не явился на первое судебное заседание по делу.

В Нижневартовске (ХМАО) скончалась заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Лариса Ваганова. Как сообщил корреспонденту URA.RU источник из политического истеблишмента города на условиях анонимности, чиновница впала в кому после косметологической процедуры в одной из городских клиник. «Лариса [Ваганова] обратилась в клинику эстетической медицины в центре города — по слухам, речь шла об установке так называемых „нитей красоты“. После уколов обезболивающего уснула, и разбудить ее не удалось, сотрудники клиники вызвали скорую. После нескольких дней комы Ваганова умерла», — утверждает инсайдер. В департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска журналисту агентства подтвердили информацию о смерти Вагановой, однако сообщили, что не в курсе подробностей. Другой источник URA.RU в медицинском сообществе Нижневартовска подтвердил факт гибели пациентки после обращения в клинику. «У этой клиники нет в штате специалиста, который имеет право проводить процедуры такого плана», — отметил инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу Следственного комитета с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU сообщало о гибели пациента детской окружной больницы Артура Арутюняна, который впал в кому после операции на колене и умер. В халатности обвинили врача-анестезиолога Рустама Назарова, который не явился на первое судебное заседание по делу.