В Нижневартовске (ХМАО) скончалась заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Лариса Ваганова. Как сообщил корреспонденту URA.RU источник из политического истеблишмента города на условиях анонимности, чиновница впала в кому после косметологической процедуры в одной из городских клиник.
«Лариса [Ваганова] обратилась в клинику эстетической медицины в центре города — по слухам, речь шла об установке так называемых „нитей красоты“. После уколов обезболивающего уснула, и разбудить ее не удалось, сотрудники клиники вызвали скорую. После нескольких дней комы Ваганова умерла», — утверждает инсайдер.
В департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики Нижневартовска журналисту агентства подтвердили информацию о смерти Вагановой, однако сообщили, что не в курсе подробностей. Другой источник URA.RU в медицинском сообществе Нижневартовска подтвердил факт гибели пациентки после обращения в клинику. «У этой клиники нет в штате специалиста, который имеет право проводить процедуры такого плана», — отметил инсайдер. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу Следственного комитета с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации ответа не получил.
Ранее URA.RU сообщало о гибели пациента детской окружной больницы Артура Арутюняна, который впал в кому после операции на колене и умер. В халатности обвинили врача-анестезиолога Рустама Назарова, который не явился на первое судебное заседание по делу.
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