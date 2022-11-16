Боец ЧВК «Вагнера»: бригады ВСУ под Артемовском разбиты

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
ЧВК «Вагнера» ведут бои под Артемовском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бригады ВСУ разгромлены под Артемовском. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнера».

«Со слов „вагнеровца“, националистические формирования типа батальона „Айдар“ киевское командование использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска „Группа Вагнера“ отбила несколько атак „Айдара“», — передает РИА «Новости».

Артемовск — важный транспортный узел, через который проходит семь дорог для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Потеря этого города затруднит подвоз боеприпасов для украинской армии.

Ранее боец ЧВК «Вагнера» сообщил, что их солдаты ведут бои на территории пригорода Артемовска — Опытное. Они вытеснили ВСУ из Иванграда. По словам бойцов, ВСУ несут большие потери.

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Бригады ВСУ разгромлены под Артемовском. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнера». «Со слов „вагнеровца“, националистические формирования типа батальона „Айдар“ киевское командование использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска „Группа Вагнера“ отбила несколько атак „Айдара“», — передает РИА «Новости». Артемовск — важный транспортный узел, через который проходит семь дорог для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Потеря этого города затруднит подвоз боеприпасов для украинской армии. Ранее боец ЧВК «Вагнера» сообщил, что их солдаты ведут бои на территории пригорода Артемовска — Опытное. Они вытеснили ВСУ из Иванграда. По словам бойцов, ВСУ несут большие потери.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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