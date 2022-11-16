Боец ЧВК «Вагнера»: бригады ВСУ под Артемовском разбиты

16 ноября 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнера» ведут бои под Артемовском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бригады ВСУ разгромлены под Артемовском. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнера». «Со слов „вагнеровца“, националистические формирования типа батальона „Айдар“ киевское командование использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска „Группа Вагнера“ отбила несколько атак „Айдара“», — передает РИА «Новости». Артемовск — важный транспортный узел, через который проходит семь дорог для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Потеря этого города затруднит подвоз боеприпасов для украинской армии. Ранее боец ЧВК «Вагнера» сообщил, что их солдаты ведут бои на территории пригорода Артемовска — Опытное. Они вытеснили ВСУ из Иванграда. По словам бойцов, ВСУ несут большие потери.

Бригады ВСУ разгромлены под Артемовском. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнера». «Со слов „вагнеровца“, националистические формирования типа батальона „Айдар“ киевское командование использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска „Группа Вагнера“ отбила несколько атак „Айдара“», — передает РИА «Новости». Артемовск — важный транспортный узел, через который проходит семь дорог для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Потеря этого города затруднит подвоз боеприпасов для украинской армии. Ранее боец ЧВК «Вагнера» сообщил, что их солдаты ведут бои на территории пригорода Артемовска — Опытное. Они вытеснили ВСУ из Иванграда. По словам бойцов, ВСУ несут большие потери.