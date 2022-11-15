15 ноября 2022

На Украине назвали число пораженных воздушными ударами энергообъектов

Офис президента Украины: от ракет пострадали 15 энергообъектов в стране
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В Офисе президента Украины заявили о 90 ракетных ударах по территории страны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По территории Украины 15 ноября было выпущено более 90 ракет и уничтожено 15 энергетических объектов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Было выпущено более 90 ракет по территории Украины. Были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он также отметил, что отключения электроэнергии зафиксированы в Киеве и ряде других территорий страны — четырнадцати областях.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что текущие ракетные удары по стране являются самыми масштабными с начала украинского конфликта. 15 ноября прошла самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября.

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По территории Украины 15 ноября было выпущено более 90 ракет и уничтожено 15 энергетических объектов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Было выпущено более 90 ракет по территории Украины. Были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он также отметил, что отключения электроэнергии зафиксированы в Киеве и ряде других территорий страны — четырнадцати областях. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что текущие ракетные удары по стране являются самыми масштабными с начала украинского конфликта. 15 ноября прошла самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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