На Украине назвали число пораженных воздушными ударами энергообъектов

В Офисе президента Украины заявили о 90 ракетных ударах по территории страны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По территории Украины 15 ноября было выпущено более 90 ракет и уничтожено 15 энергетических объектов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«Было выпущено более 90 ракет по территории Украины. Были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он также отметил, что отключения электроэнергии зафиксированы в Киеве и ряде других территорий страны — четырнадцати областях.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что текущие ракетные удары по стране являются самыми масштабными с начала украинского конфликта. 15 ноября прошла самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября.
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