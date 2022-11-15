На Украине назвали число пораженных воздушными ударами энергообъектов

Офис президента Украины: от ракет пострадали 15 энергообъектов в стране

15 ноября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

В Офисе президента Украины заявили о 90 ракетных ударах по территории страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По территории Украины 15 ноября было выпущено более 90 ракет и уничтожено 15 энергетических объектов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Было выпущено более 90 ракет по территории Украины. Были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он также отметил, что отключения электроэнергии зафиксированы в Киеве и ряде других территорий страны — четырнадцати областях. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что текущие ракетные удары по стране являются самыми масштабными с начала украинского конфликта. 15 ноября прошла самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября. Новость по теме Что известно об ударах по Украине 15 ноября

По территории Украины 15 ноября было выпущено более 90 ракет и уничтожено 15 энергетических объектов. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. «Было выпущено более 90 ракет по территории Украины. Были попадания, около 15 энергетических объектов пострадали», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он также отметил, что отключения электроэнергии зафиксированы в Киеве и ряде других территорий страны — четырнадцати областях. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что текущие ракетные удары по стране являются самыми масштабными с начала украинского конфликта. 15 ноября прошла самая масштабная ракетная атака, начиная с 10 октября.