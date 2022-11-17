В Кремле заявили, что действия США и НАТО заставили РФ начать спецоперацию

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
США должны отмотать время назад и понять свои ошибки, совершенные ранее, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и НАТО должны отмотать время назад и понять, что если бы не некоторые их действия, то необходимость в спецоперации на Украине отсутствовала бы. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«США говорят, что если бы не было ракетных ударов России, не было бы и падения ракет С-300 украинской армии в Польше. Но если следовать этой логике, можно отматывать ситуацию в обратную сторону и прийти к выводу, что не было полного нежелания США и НАТО учитывать озабоченности России и нежелание обсуждать с РФ проекты договоров, которые были нами составлены и переданы. При таком развитии событий не было бы необходимости в спецоперации. Если бы тогда США и НАТО одернули киевский режим, дали гарантии, что киевский режим не будет устраивать очередной сеанс гражданской войны и нападать с тяжелой артиллерией и танками на мирное население, тогда не было бы СВО. Подобной логики можно придерживаться, но при этом необходимо быть справедливыми», — заявил Песков.

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США и НАТО должны отмотать время назад и понять, что если бы не некоторые их действия, то необходимость в спецоперации на Украине отсутствовала бы. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «США говорят, что если бы не было ракетных ударов России, не было бы и падения ракет С-300 украинской армии в Польше. Но если следовать этой логике, можно отматывать ситуацию в обратную сторону и прийти к выводу, что не было полного нежелания США и НАТО учитывать озабоченности России и нежелание обсуждать с РФ проекты договоров, которые были нами составлены и переданы. При таком развитии событий не было бы необходимости в спецоперации. Если бы тогда США и НАТО одернули киевский режим, дали гарантии, что киевский режим не будет устраивать очередной сеанс гражданской войны и нападать с тяжелой артиллерией и танками на мирное население, тогда не было бы СВО. Подобной логики можно придерживаться, но при этом необходимо быть справедливыми», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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