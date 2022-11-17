В Кремле заявили, что действия США и НАТО заставили РФ начать спецоперацию

17 ноября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

США должны отмотать время назад и понять свои ошибки, совершенные ранее, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и НАТО должны отмотать время назад и понять, что если бы не некоторые их действия, то необходимость в спецоперации на Украине отсутствовала бы. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «США говорят, что если бы не было ракетных ударов России, не было бы и падения ракет С-300 украинской армии в Польше. Но если следовать этой логике, можно отматывать ситуацию в обратную сторону и прийти к выводу, что не было полного нежелания США и НАТО учитывать озабоченности России и нежелание обсуждать с РФ проекты договоров, которые были нами составлены и переданы. При таком развитии событий не было бы необходимости в спецоперации. Если бы тогда США и НАТО одернули киевский режим, дали гарантии, что киевский режим не будет устраивать очередной сеанс гражданской войны и нападать с тяжелой артиллерией и танками на мирное население, тогда не было бы СВО. Подобной логики можно придерживаться, но при этом необходимо быть справедливыми», — заявил Песков.

США и НАТО должны отмотать время назад и понять, что если бы не некоторые их действия, то необходимость в спецоперации на Украине отсутствовала бы. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «США говорят, что если бы не было ракетных ударов России, не было бы и падения ракет С-300 украинской армии в Польше. Но если следовать этой логике, можно отматывать ситуацию в обратную сторону и прийти к выводу, что не было полного нежелания США и НАТО учитывать озабоченности России и нежелание обсуждать с РФ проекты договоров, которые были нами составлены и переданы. При таком развитии событий не было бы необходимости в спецоперации. Если бы тогда США и НАТО одернули киевский режим, дали гарантии, что киевский режим не будет устраивать очередной сеанс гражданской войны и нападать с тяжелой артиллерией и танками на мирное население, тогда не было бы СВО. Подобной логики можно придерживаться, но при этом необходимо быть справедливыми», — заявил Песков.