В Кремле оценили комплимент Байдена бицепсам оператора Первого канала Песков: комплимент Байдена бицепсам оператора Первого канала хорошо характеризуют РФ 17 ноября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 + Песков отреагировал на комплименты Байдена бицепсам оператора Первого канала Фото: Владимир Андреев © URA.RU Момент с бицепсами оператора «Первого канала» хорошо характеризуют и сам телеканал, и Россию. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это была очень хорошая зарисовка и эпизод. Наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и сам Первый канал, и Россию и президента США Джо Байдена, который обратил на это внимание», — заявил Песков. Ранее президент США Джо Байден восхитился телом оператора Первого канала Юрия Шолмова. Сам оператор потом признался, что опешил от комплементов американского лидера. Момент с бицепсами оператора «Первого канала» хорошо характеризуют и сам телеканал, и Россию. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это была очень хорошая зарисовка и эпизод. Наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и сам Первый канал, и Россию и президента США Джо Байдена, который обратил на это внимание», — заявил Песков. Ранее президент США Джо Байден восхитился телом оператора Первого канала Юрия Шолмова. Сам оператор потом признался, что опешил от комплементов американского лидера. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям