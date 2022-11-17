В Кремле оценили комплимент Байдена бицепсам оператора Первого канала

Песков: комплимент Байдена бицепсам оператора Первого канала хорошо характеризуют РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Песков отреагировал на комплименты Байдена бицепсам оператора Первого канала Фото:

Момент с бицепсами оператора «Первого канала» хорошо характеризуют и сам телеканал, и Россию. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Это была очень хорошая зарисовка и эпизод. Наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и сам Первый канал, и Россию и президента США Джо Байдена, который обратил на это внимание», — заявил Песков.

Ранее президент США Джо Байден восхитился телом оператора Первого канала Юрия Шолмова. Сам оператор потом признался, что опешил от комплементов американского лидера.

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Момент с бицепсами оператора «Первого канала» хорошо характеризуют и сам телеканал, и Россию. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Это была очень хорошая зарисовка и эпизод. Наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и сам Первый канал, и Россию и президента США Джо Байдена, который обратил на это внимание», — заявил Песков. Ранее президент США Джо Байден восхитился телом оператора Первого канала Юрия Шолмова. Сам оператор потом признался, что опешил от комплементов американского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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