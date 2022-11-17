В Кремле оценили комплимент Байдена бицепсам оператора Первого канала

Песков отреагировал на комплименты Байдена бицепсам оператора Первого канала
Момент с бицепсами оператора «Первого канала» хорошо характеризуют и сам телеканал, и Россию. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Это была очень хорошая зарисовка и эпизод. Наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и сам Первый канал, и Россию и президента США Джо Байдена, который обратил на это внимание», — заявил Песков.
Ранее президент США Джо Байден восхитился телом оператора Первого канала Юрия Шолмова. Сам оператор потом признался, что опешил от комплементов американского лидера.
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