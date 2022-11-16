Новый тюменский замгубернатора «заморозил» соглашения с оппозицией

Замгубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский временно «заморозил» соглашения с оппозиционными партиями, заключенные с его предшественником Сергеем Сарычевым. Об этом URA.RU на условиях анонимности представитель одной из политических сил региона. От чиновника ждут объявления правил игры.
«У оппозиции и общественников был ряд договоренностей с предшественником Белявского — Сарычевым. Пока мы не понимаем, будут ли они сохранены, или будут выработаны новые правила игры. Белявский не говорит ни «да», ни «нет», — отметил собеседник агентства. Инсайдер ожидает, что четкие правила будут объявлены ближе к новому электоральному циклу — выборы губернатора и гордумы Тюмени намечены на сентябрь 2023 года.
URA.RU отправило просьбу о комментарии Белявского в информационный центр правительства региона. Ответ на запрос ожидается.
Белявский был назначен замгубернатора в мае после отставки Сергея Сарычева, отвечавшего за внутреннюю политику в Тюменской области почти два десятилетия. Позднее Сарычев занял пост советника генерального директора холдинга «Сибур».
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