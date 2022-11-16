16 ноября 2022

Новый тюменский замгубернатора «заморозил» соглашения с оппозицией

Оппозиция ждет разъяснений от нового тюменского замгубернатора Белявского
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Тюменской областной думы. Сентябрь 2015 года. Тюмень, белявский павел, депутаты
Павел Белявский не обозначил оппозиции новых правил игры Фото:

Замгубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский временно «заморозил» соглашения с оппозиционными партиями, заключенные с его предшественником Сергеем Сарычевым. Об этом URA.RU на условиях анонимности представитель одной из политических сил региона. От чиновника ждут объявления правил игры.

«У оппозиции и общественников был ряд договоренностей с предшественником Белявского — Сарычевым. Пока мы не понимаем, будут ли они сохранены, или будут выработаны новые правила игры. Белявский не говорит ни «да», ни «нет», — отметил собеседник агентства. Инсайдер ожидает, что четкие правила будут объявлены ближе к новому электоральному циклу — выборы губернатора и гордумы Тюмени намечены на сентябрь 2023 года.

URA.RU отправило просьбу о комментарии Белявского в информационный центр правительства региона. Ответ на запрос ожидается.

Белявский был назначен замгубернатора в мае после отставки Сергея Сарычева, отвечавшего за внутреннюю политику в Тюменской области почти два десятилетия. Позднее Сарычев занял пост советника генерального директора холдинга «Сибур».

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Замгубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский временно «заморозил» соглашения с оппозиционными партиями, заключенные с его предшественником Сергеем Сарычевым. Об этом URA.RU на условиях анонимности представитель одной из политических сил региона. От чиновника ждут объявления правил игры. «У оппозиции и общественников был ряд договоренностей с предшественником Белявского — Сарычевым. Пока мы не понимаем, будут ли они сохранены, или будут выработаны новые правила игры. Белявский не говорит ни «да», ни «нет», — отметил собеседник агентства. Инсайдер ожидает, что четкие правила будут объявлены ближе к новому электоральному циклу — выборы губернатора и гордумы Тюмени намечены на сентябрь 2023 года. URA.RU отправило просьбу о комментарии Белявского в информационный центр правительства региона. Ответ на запрос ожидается. Белявский был назначен замгубернатора в мае после отставки Сергея Сарычева, отвечавшего за внутреннюю политику в Тюменской области почти два десятилетия. Позднее Сарычев занял пост советника генерального директора холдинга «Сибур».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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