Новый тюменский замгубернатора «заморозил» соглашения с оппозицией

Оппозиция ждет разъяснений от нового тюменского замгубернатора Белявского

17 ноября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Павел Белявский не обозначил оппозиции новых правил игры Фото: Николай Бастриков © URA.RU Замгубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский временно «заморозил» соглашения с оппозиционными партиями, заключенные с его предшественником Сергеем Сарычевым. Об этом URA.RU на условиях анонимности представитель одной из политических сил региона. От чиновника ждут объявления правил игры. «У оппозиции и общественников был ряд договоренностей с предшественником Белявского — Сарычевым. Пока мы не понимаем, будут ли они сохранены, или будут выработаны новые правила игры. Белявский не говорит ни «да», ни «нет», — отметил собеседник агентства. Инсайдер ожидает, что четкие правила будут объявлены ближе к новому электоральному циклу — выборы губернатора и гордумы Тюмени намечены на сентябрь 2023 года. URA.RU отправило просьбу о комментарии Белявского в информационный центр правительства региона. Ответ на запрос ожидается. Белявский был назначен замгубернатора в мае после отставки Сергея Сарычева, отвечавшего за внутреннюю политику в Тюменской области почти два десятилетия. Позднее Сарычев занял пост советника генерального директора холдинга «Сибур».

Замгубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский временно «заморозил» соглашения с оппозиционными партиями, заключенные с его предшественником Сергеем Сарычевым. Об этом URA.RU на условиях анонимности представитель одной из политических сил региона. От чиновника ждут объявления правил игры. «У оппозиции и общественников был ряд договоренностей с предшественником Белявского — Сарычевым. Пока мы не понимаем, будут ли они сохранены, или будут выработаны новые правила игры. Белявский не говорит ни «да», ни «нет», — отметил собеседник агентства. Инсайдер ожидает, что четкие правила будут объявлены ближе к новому электоральному циклу — выборы губернатора и гордумы Тюмени намечены на сентябрь 2023 года. URA.RU отправило просьбу о комментарии Белявского в информационный центр правительства региона. Ответ на запрос ожидается. Белявский был назначен замгубернатора в мае после отставки Сергея Сарычева, отвечавшего за внутреннюю политику в Тюменской области почти два десятилетия. Позднее Сарычев занял пост советника генерального директора холдинга «Сибур».