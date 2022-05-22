22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Протеже бывшего тюменского вице-губернатора получил новый статус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум
Павел Белявский вошел в состав президиума правительства Тюменской области Фото:

Замгубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский вошел в состав президиума регионального правительства. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Включить [в состав президиума правительства] Белявского Павла Викторовича, заместителя губернатора Тюменской области», — говорится в документе. Кроме того, из состава президиума исключен Сергей Сарычев, бывший вице-губернатор региона, ушедший в отставку 16 мая.

Должность замгубернатора по внутренней политике была создана в день отставки Сарычева. Занявшего этот пост Белявского называют учеником бывшего вице-губернатора.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени»
Подписаться
Замгубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский вошел в состав президиума регионального правительства. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации. «Включить [в состав президиума правительства] Белявского Павла Викторовича, заместителя губернатора Тюменской области», — говорится в документе. Кроме того, из состава президиума исключен Сергей Сарычев, бывший вице-губернатор региона, ушедший в отставку 16 мая. Должность замгубернатора по внутренней политике была создана в день отставки Сарычева. Занявшего этот пост Белявского называют учеником бывшего вице-губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...