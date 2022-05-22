Протеже бывшего тюменского вице-губернатора получил новый статус

Павел Белявский вошел в состав президиума правительства Тюменской области
Замгубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский вошел в состав президиума регионального правительства. Соответствующее постановление за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Включить [в состав президиума правительства] Белявского Павла Викторовича, заместителя губернатора Тюменской области», — говорится в документе. Кроме того, из состава президиума исключен Сергей Сарычев, бывший вице-губернатор региона, ушедший в отставку 16 мая.
Должность замгубернатора по внутренней политике была создана в день отставки Сарычева. Занявшего этот пост Белявского называют учеником бывшего вице-губернатора.
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