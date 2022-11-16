В Челябинске ищут желающих купить бывший актив депутата Госдумы. Скрин

17 ноября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Активы «Здоровой фермы» запланированы на продажу 20 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начался прием заявок на покупку предприятий группы компаний «Здоровая ферма», ранее принадлежавшей депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Прием заявок продлится до 16 декабря. «Для покупки предлагаются права требования банка «Траст», права требования АО «Птицефабрика «Комсомольская», имущество ООО «Траст ПХ». Дата проведения торгов 20 декабря 2022 года», — сообщается на сайте «Российского аукционного дома». Начальная цена активов составляет 4 млрд 33 млн рублей. На аукцион выставлены права требования задолженности перед банком «Траст» к пяти предприятиям, права требования перед птицефабрикой «Комсомольская» к трем предприятиям, 100-процентные доли четырех компаний и 100% обыкновенных акций «Уралбройлера». Имущество располагается в Челябинске, Кунашакском и Аргаяшском районах. По информации банка «Траст», которую учреждение привело со ссылкой на аналитиков, группа компаний в Челябинске имеет долю на рынке мяса птицы в 30%. Из структуры «Уралбройлера» был выделен «Родниковский свинокомплекс» в Красноармейском районе. В настоящее время он принадлежит, согласно данным базы СБИС, «Траст-ПХ», однако в списке торгов отсутствует. Разговоры о продаже активов публично стали вестись с ноября 2021 года. Первые торги не состоялись из-за того, что не нашлось покупателя. Торги проведут с повышением цены Скрин: сайт «Российского аукционного дома»

Начался прием заявок на покупку предприятий группы компаний «Здоровая ферма», ранее принадлежавшей депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Прием заявок продлится до 16 декабря. «Для покупки предлагаются права требования банка «Траст», права требования АО «Птицефабрика «Комсомольская», имущество ООО «Траст ПХ». Дата проведения торгов 20 декабря 2022 года», — сообщается на сайте «Российского аукционного дома». Начальная цена активов составляет 4 млрд 33 млн рублей. На аукцион выставлены права требования задолженности перед банком «Траст» к пяти предприятиям, права требования перед птицефабрикой «Комсомольская» к трем предприятиям, 100-процентные доли четырех компаний и 100% обыкновенных акций «Уралбройлера». Имущество располагается в Челябинске, Кунашакском и Аргаяшском районах. По информации банка «Траст», которую учреждение привело со ссылкой на аналитиков, группа компаний в Челябинске имеет долю на рынке мяса птицы в 30%. Из структуры «Уралбройлера» был выделен «Родниковский свинокомплекс» в Красноармейском районе. В настоящее время он принадлежит, согласно данным базы СБИС, «Траст-ПХ», однако в списке торгов отсутствует. Разговоры о продаже активов публично стали вестись с ноября 2021 года. Первые торги не состоялись из-за того, что не нашлось покупателя.