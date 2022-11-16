16 ноября 2022

Зеленский предложил России публичные переговоры

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский захотел публичных переговоров с Москвой Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия готова к прямым переговорам. В связи с этим политик предложил публичный формат диалога.

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — заявил Зеленский в среду в эфире единого украинского телемарафона. Он подчеркнул, что не хочет переговорного процесса «за кулисами».

Ранее Зеленский пожаловался, что Москва не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Однако Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу. Сам Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе саммита G20 в Индонезии украинский лидер отверг Минские соглашения.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия готова к прямым переговорам. В связи с этим политик предложил публичный формат диалога. «Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — заявил Зеленский в среду в эфире единого украинского телемарафона. Он подчеркнул, что не хочет переговорного процесса «за кулисами». Ранее Зеленский пожаловался, что Москва не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Однако Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу. Сам Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе саммита G20 в Индонезии украинский лидер отверг Минские соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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