Зеленский предложил России публичные переговоры

17 ноября 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

Зеленский захотел публичных переговоров с Москвой Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия готова к прямым переговорам. В связи с этим политик предложил публичный формат диалога. «Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — заявил Зеленский в среду в эфире единого украинского телемарафона. Он подчеркнул, что не хочет переговорного процесса «за кулисами». Ранее Зеленский пожаловался, что Москва не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Однако Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу. Сам Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе саммита G20 в Индонезии украинский лидер отверг Минские соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от партнеров о том, что Россия готова к прямым переговорам. В связи с этим политик предложил публичный формат диалога. «Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — заявил Зеленский в среду в эфире единого украинского телемарафона. Он подчеркнул, что не хочет переговорного процесса «за кулисами». Ранее Зеленский пожаловался, что Москва не предлагает Киеву приступить к мирным переговорам. Однако Россия неоднократно заявляла о готовности к диалогу. Сам Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с главой России Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе саммита G20 в Индонезии украинский лидер отверг Минские соглашения.