Курганские чиновники собираются на срочное заседание из-за налогов

17 ноября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

В курганском правительстве обсудят новые правила уплаты налогов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники правительства Курганской области и представители налоговой проведут заседание, на котором обсудят пополнение казны. Вопрос возник в связи с переходом со следующего года на единый налоговый счет, позволяющий гражданам и организациям уплачивать все налоги одним платежом. Речь об этом шла на совместном заседании думских комитетов 17 ноября. «В правительстве 18 ноября будет дискуссия по данному вопросу. Налоговая инспекция уверена, что все будет идеально, будет бесшовный переход. Но риск выпадающих доходов есть. Никто это не отрицает», — сказал на заседании комитетов директор департамента финансов Сергей Гаврин. Курганские депутаты отметили, что раньше платежи были разбросаны на весь год. С вступлением в силу нового федерального закона, они должны быть объединены и оплачены разом. Все это ляжет на бюджеты компаний. «Вопрос сложный. Важно, чтобы областной бюджет не потерял ни копейки», — заметил заместитель председателя Курганской областной думы Евгений Кафеев. В случае необходимости депутаты готовы направить свои предложения в Москву. На комитете также прозвучало, что они уже пытались, в том числе через сенаторов, отложить введение единого налогового счета, но федеральный центр решил внедрить его с начала 2023 года. Ранее URA.RU писало, на совместных заседаниях комитетов курганской облдумы депутатов возмутили планы властей сократить затраты бюджета на социальную сферу в следующем году. В целом, в 2023 году собираются сократить расходы регионального бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей. Доходы планируются в размере в 59 млрд 886 млн рублей. Дефицит — 3 млрд рублей.

Сотрудники правительства Курганской области и представители налоговой проведут заседание, на котором обсудят пополнение казны. Вопрос возник в связи с переходом со следующего года на единый налоговый счет, позволяющий гражданам и организациям уплачивать все налоги одним платежом. Речь об этом шла на совместном заседании думских комитетов 17 ноября. «В правительстве 18 ноября будет дискуссия по данному вопросу. Налоговая инспекция уверена, что все будет идеально, будет бесшовный переход. Но риск выпадающих доходов есть. Никто это не отрицает», — сказал на заседании комитетов директор департамента финансов Сергей Гаврин. Курганские депутаты отметили, что раньше платежи были разбросаны на весь год. С вступлением в силу нового федерального закона, они должны быть объединены и оплачены разом. Все это ляжет на бюджеты компаний. «Вопрос сложный. Важно, чтобы областной бюджет не потерял ни копейки», — заметил заместитель председателя Курганской областной думы Евгений Кафеев. В случае необходимости депутаты готовы направить свои предложения в Москву. На комитете также прозвучало, что они уже пытались, в том числе через сенаторов, отложить введение единого налогового счета, но федеральный центр решил внедрить его с начала 2023 года. Ранее URA.RU писало, на совместных заседаниях комитетов курганской облдумы депутатов возмутили планы властей сократить затраты бюджета на социальную сферу в следующем году. В целом, в 2023 году собираются сократить расходы регионального бюджета на 3,5 млрд рублей. Общая сумма расходов составит 62 млрд 895 млн рублей. Доходы планируются в размере в 59 млрд 886 млн рублей. Дефицит — 3 млрд рублей.