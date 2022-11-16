Власти ЯНАО рассказали, как получить помощь парам с диагнозом «Бесплодие»

Женщины из ЯНАО могут бесплатно пройти процедуру ЭКО за пределами региона

В 2022 году благодаря процедуре ЭКО в ЯНАО родилось 80 малышей Фото: Илья Московец © URA.RU

Женщинам ЯНАО процедуру ЭКО предоставляют бесплатно за пределами региона, клинику и врача можно выбрать на свое усмотрение. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Несмотря на то, что в больницах региона не выполняется процедура ЭКО, пациентки могут выбрать любую клинику на территории страны. Транспортные расходы также возмещаются за счет региона», — сообщается в правительстве.

Отмечается, что ждать квоты не нужно из-за отсутствия очереди, а количество направлений не ограничено. Ежегодно выдается около 300 направлений на процедуру ЭКО. С начала года благодаря процедуре в ЯНАО родилось 80 малышей.

Ранее URA.RU рассказывало, что по предварительному прогнозу рождаемости, в 2023 году в ЯНАО будет рождено 1,67 детей на женщину. Ямал вошел в топ по прогнозируемой рождаемости.