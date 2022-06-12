ХМАО и ЯНАО попали в топ по прогнозируемой рождаемости

12 июня 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

ЯНАО попал на 4-е место, ХМАО на 13-е Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли 4-е и 13-е места в рейтинге прогнозируемой рождаемости. Об этом сообщает telegram-канал Data distributor со ссылкой на исследования Института демографии. «В Институте демографии сделали предварительный прогноз по суммарному коэффициенту рождаемости на 2022—2030 годы. Так, в ЯНАО в 2023 году будет рождено 1,67 детей на женщину, а в ХМАО 1,49 детей на женщину», — уточняют в Data distributor. Лидером по среднему коэффициенту рождаемости стала Чечня — 2,28 детей на женщину. Последнее место заняла Ленинградская область — 0,93 детей на женщину. Ранее URA.RU рассказывало, что в трех регионах УрФО не зарегистрирована естественная убыль населения. Это ХМАО, ЯНАО и Тюменская области. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли 4-е и 13-е места в рейтинге прогнозируемой рождаемости. Об этом сообщает telegram-канал Data distributor со ссылкой на исследования Института демографии. «В Институте демографии сделали предварительный прогноз по суммарному коэффициенту рождаемости на 2022—2030 годы. Так, в ЯНАО в 2023 году будет рождено 1,67 детей на женщину, а в ХМАО 1,49 детей на женщину», — уточняют в Data distributor. Лидером по среднему коэффициенту рождаемости стала Чечня — 2,28 детей на женщину. Последнее место заняла Ленинградская область — 0,93 детей на женщину. Ранее URA.RU рассказывало, что в трех регионах УрФО не зарегистрирована естественная убыль населения. Это ХМАО, ЯНАО и Тюменская области.