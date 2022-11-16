16 ноября 2022

Адвокат экс-главы поселка в ЯНАО считает, что обвинение в коррупции не подтверждается

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, документы к заседанию
В следующий раз суд соберется на очередное заседание в декабре Фото:

Обвинение в коррупции, которые предъявили бывшему главе поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорю Ярошу не подтверждаются в суде. Об этом URA.RU сообщил адвокат Дмитрий Чебесов.

«Предъявленное обвинение полностью не подтверждается», — утверждает защитник подсудимого. При этом он добавляет, что судебное заседание продолжается, несмотря на частые переносы заседаний. В следующий раз суд соберется на очередное заседание в декабре.

Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы поселка Пангоды возбудили уголовное дело по факту растраты денежных средств администрации. Как сообщается на сайте СКР, он заставил своих сотрудников составить ложные акты о приеме выполненных работ, благодаря чему смог перевести 1,4 млн рублей на счет частной фирмы.

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Обвинение в коррупции, которые предъявили бывшему главе поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорю Ярошу не подтверждаются в суде. Об этом URA.RU сообщил адвокат Дмитрий Чебесов. «Предъявленное обвинение полностью не подтверждается», — утверждает защитник подсудимого. При этом он добавляет, что судебное заседание продолжается, несмотря на частые переносы заседаний. В следующий раз суд соберется на очередное заседание в декабре. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы поселка Пангоды возбудили уголовное дело по факту растраты денежных средств администрации. Как сообщается на сайте СКР, он заставил своих сотрудников составить ложные акты о приеме выполненных работ, благодаря чему смог перевести 1,4 млн рублей на счет частной фирмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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