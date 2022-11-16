Адвокат экс-главы поселка в ЯНАО считает, что обвинение в коррупции не подтверждается

17 ноября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

В следующий раз суд соберется на очередное заседание в декабре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обвинение в коррупции, которые предъявили бывшему главе поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорю Ярошу не подтверждаются в суде. Об этом URA.RU сообщил адвокат Дмитрий Чебесов. «Предъявленное обвинение полностью не подтверждается», — утверждает защитник подсудимого. При этом он добавляет, что судебное заседание продолжается, несмотря на частые переносы заседаний. В следующий раз суд соберется на очередное заседание в декабре. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы поселка Пангоды возбудили уголовное дело по факту растраты денежных средств администрации. Как сообщается на сайте СКР, он заставил своих сотрудников составить ложные акты о приеме выполненных работ, благодаря чему смог перевести 1,4 млн рублей на счет частной фирмы.

Обвинение в коррупции, которые предъявили бывшему главе поселка Пангоды Надымского района ЯНАО Игорю Ярошу не подтверждаются в суде. Об этом URA.RU сообщил адвокат Дмитрий Чебесов. «Предъявленное обвинение полностью не подтверждается», — утверждает защитник подсудимого. При этом он добавляет, что судебное заседание продолжается, несмотря на частые переносы заседаний. В следующий раз суд соберется на очередное заседание в декабре. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении экс-главы поселка Пангоды возбудили уголовное дело по факту растраты денежных средств администрации. Как сообщается на сайте СКР, он заставил своих сотрудников составить ложные акты о приеме выполненных работ, благодаря чему смог перевести 1,4 млн рублей на счет частной фирмы.