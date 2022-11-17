Минобороны: ВСУ расстреливают своих для устрашения

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Украинские военные отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование расстреляло пять своих военнослужащих с целью устрашения личного состава. Причиной тому послужило невыполнение приказа солдат ВСУ из-за высоких потерь населенном пункте Белогоровка (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — написали в сводке ведомства. Там уточнили, что военные отказались выполнять боевые задачи из-за высоких потерь и низкого морально-психологического состояния.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также одна из важнейших задач — освобождение мирного населения Донбасса.

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Украинское командование расстреляло пять своих военнослужащих с целью устрашения личного состава. Причиной тому послужило невыполнение приказа солдат ВСУ из-за высоких потерь населенном пункте Белогоровка (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — написали в сводке ведомства. Там уточнили, что военные отказались выполнять боевые задачи из-за высоких потерь и низкого морально-психологического состояния. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также одна из важнейших задач — освобождение мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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