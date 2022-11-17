Минобороны: ВСУ расстреливают своих для устрашения

Украинское командование расстреляло пять своих военнослужащих с целью устрашения личного состава. Причиной тому послужило невыполнение приказа солдат ВСУ из-за высоких потерь населенном пункте Белогоровка (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — написали в сводке ведомства. Там уточнили, что военные отказались выполнять боевые задачи из-за высоких потерь и низкого морально-психологического состояния.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также одна из важнейших задач — освобождение мирного населения Донбасса.
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Украинское командование расстреляло пять своих военнослужащих с целью устрашения личного состава. Причиной тому послужило невыполнение приказа солдат ВСУ из-за высоких потерь населенном пункте Белогоровка (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — написали в сводке ведомства. Там уточнили, что военные отказались выполнять боевые задачи из-за высоких потерь и низкого морально-психологического состояния. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также одна из важнейших задач — освобождение мирного населения Донбасса.