Минобороны: ВСУ расстреливают своих для устрашения

17 ноября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Украинские военные отказались выполнять приказы командования из-за высоких потерь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское командование расстреляло пять своих военнослужащих с целью устрашения личного состава. Причиной тому послужило невыполнение приказа солдат ВСУ из-за высоких потерь населенном пункте Белогоровка (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — написали в сводке ведомства. Там уточнили, что военные отказались выполнять боевые задачи из-за высоких потерь и низкого морально-психологического состояния. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также одна из важнейших задач — освобождение мирного населения Донбасса.

Украинское командование расстреляло пять своих военнослужащих с целью устрашения личного состава. Причиной тому послужило невыполнение приказа солдат ВСУ из-за высоких потерь населенном пункте Белогоровка (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих», — написали в сводке ведомства. Там уточнили, что военные отказались выполнять боевые задачи из-за высоких потерь и низкого морально-психологического состояния. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Также одна из важнейших задач — освобождение мирного населения Донбасса.