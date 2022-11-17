CNN: Украина истощила запасы оружия и боеприпасов в США

17 ноября 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Администрация Байдена попросила дополнительное финансирование Киева в размере 37,7 миллиарда долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы и некоторые системы вооружений из-за военной помощи Украине. Об этом заявили в CNN со ссылкой на американских чиновников. «Среди систем вооружений, которые вызывают особую обеспокоенность по поводу того, что запасы США удовлетворят требования Украины, есть 155-мм артиллерийские боеприпасы и переносные зенитные ракеты Stinger», — передает американский телеканал. Также там уточнили, что некоторые источники обеспокоены производством в США дополнительных систем вооружения. Среди оборудования противорадиоактивные ракеты HARM, противотанковые ракеты Javelin, а также снаряды класса «земля-земля» GMLRS. Администрация президента США Джо Байдена во вторник направила Конгрессу письмо с просьбой о дополнительном финансировании Киева в размере 37,7 миллиарда долларов. Из них 21,7 миллиарда Пентагон потратит на решение проблем, касающихся нехватки оружия. «Деньги, расходуемые Министерством обороны, предназначены для оборудования для Украины, пополнения запасов МО и для продолжения боевых действий», — говорится в сообщении. После начала спецоперации 24 февраля страны Запада начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя Украине оружие. Среди спонсоров киевского режима были и США. Так, в Пентагоне поддержали инициативу Lockheed Martin увеличить производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год, а также управляемых ракетных снарядов GMLRS, ПТРК Javelin и «некоторых других» вооружений, сообщает RT.

У Соединенных Штатов заканчиваются боеприпасы и некоторые системы вооружений из-за военной помощи Украине. Об этом заявили в CNN со ссылкой на американских чиновников. «Среди систем вооружений, которые вызывают особую обеспокоенность по поводу того, что запасы США удовлетворят требования Украины, есть 155-мм артиллерийские боеприпасы и переносные зенитные ракеты Stinger», — передает американский телеканал. Также там уточнили, что некоторые источники обеспокоены производством в США дополнительных систем вооружения. Среди оборудования противорадиоактивные ракеты HARM, противотанковые ракеты Javelin, а также снаряды класса «земля-земля» GMLRS. Администрация президента США Джо Байдена во вторник направила Конгрессу письмо с просьбой о дополнительном финансировании Киева в размере 37,7 миллиарда долларов. Из них 21,7 миллиарда Пентагон потратит на решение проблем, касающихся нехватки оружия. «Деньги, расходуемые Министерством обороны, предназначены для оборудования для Украины, пополнения запасов МО и для продолжения боевых действий», — говорится в сообщении. После начала спецоперации 24 февраля страны Запада начали активно вмешиваться в конфликт, поставляя Украине оружие. Среди спонсоров киевского режима были и США. Так, в Пентагоне поддержали инициативу Lockheed Martin увеличить производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год, а также управляемых ракетных снарядов GMLRS, ПТРК Javelin и «некоторых других» вооружений, сообщает RT.