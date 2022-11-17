В Конгрессе США назвали Байдена подчиненным Зеленского

17 ноября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

В США понизили Байдена до должности вице-президента при Зеленском Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден своими действиями становится похожим на исполняющего должность вице-президента при президенте Украины Владимире Зеленском. Такое мнение выразила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Байден отлично справляется со своей работой в качестве вице-президента при президенте Зеленском», — написала Грин в социальных сетях. Она отметила, что об этом говорит его безудержное желание о выделении нового транша Украине в размере 37,7 млрд долларов. При этом Байден абсолютно закрывает глаза на проблему с нелегальным пересечением границ США. Сегодня, 17 ноября, стало известно о том, что у США заканчивается запас вооружений из-за оказания военной помощи Украине. Также Зеленский после инцидента с ракетой в Польше пытался дозвониться до Байдена, но безуспешно, передает RT.

Президент США Джо Байден своими действиями становится похожим на исполняющего должность вице-президента при президенте Украины Владимире Зеленском. Такое мнение выразила американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Байден отлично справляется со своей работой в качестве вице-президента при президенте Зеленском», — написала Грин в социальных сетях. Она отметила, что об этом говорит его безудержное желание о выделении нового транша Украине в размере 37,7 млрд долларов. При этом Байден абсолютно закрывает глаза на проблему с нелегальным пересечением границ США. Сегодня, 17 ноября, стало известно о том, что у США заканчивается запас вооружений из-за оказания военной помощи Украине. Также Зеленский после инцидента с ракетой в Польше пытался дозвониться до Байдена, но безуспешно, передает RT.