Жанна Рябцева навестила раненых бойцов из Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева навестила раненых свердловских бойцов. В своем telegram-канале она сообщила, что у мужчин осколочные ранения, при этом они держатся бодро.

«Продолжаю навещать наших раненых бойцов. На первом фото дорогие земляки из Свердловской области, „Монах“ и „Волчара“. Ребята серьезно ранены, у обоих осколочные, но держатся бодро», — написала Рябцева.

Одному из мужчин Рябцева подарила значок в виде буквы Z. «Я его обычно на лацкане ношу. Подарила на память», — пояснила Рябцева. Депутат отметила, что благодаря сильным мужчинам, защищающим Россию, ни НАТО, ни Украине — ничего не светит в РФ. «Потому что мы стоим за Родину. А Запад — за грабежи, за возврат к колониализму и за нацизм», — дополнила Рябцева.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.

Жанна Рябцева с бойцами из Свердловской области Фото: telegram-канал Жанны Рябцевой