Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева навестила раненых свердловских бойцов. В своем telegram-канале она сообщила, что у мужчин осколочные ранения, при этом они держатся бодро.
«Продолжаю навещать наших раненых бойцов. На первом фото дорогие земляки из Свердловской области, „Монах“ и „Волчара“. Ребята серьезно ранены, у обоих осколочные, но держатся бодро», — написала Рябцева.
Одному из мужчин Рябцева подарила значок в виде буквы Z. «Я его обычно на лацкане ношу. Подарила на память», — пояснила Рябцева. Депутат отметила, что благодаря сильным мужчинам, защищающим Россию, ни НАТО, ни Украине — ничего не светит в РФ. «Потому что мы стоим за Родину. А Запад — за грабежи, за возврат к колониализму и за нацизм», — дополнила Рябцева.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.
Жанна Рябцева с бойцами из Свердловской области
Фото: telegram-канал Жанны Рябцевой
Одному из бойцов Рябцева подарила значок Z на память
Фото: telegram-канал Жанны Рябцевой
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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева навестила раненых свердловских бойцов. В своем telegram-канале она сообщила, что у мужчин осколочные ранения, при этом они держатся бодро. «Продолжаю навещать наших раненых бойцов. На первом фото дорогие земляки из Свердловской области, „Монах“ и „Волчара“. Ребята серьезно ранены, у обоих осколочные, но держатся бодро», — написала Рябцева. Одному из мужчин Рябцева подарила значок в виде буквы Z. «Я его обычно на лацкане ношу. Подарила на память», — пояснила Рябцева. Депутат отметила, что благодаря сильным мужчинам, защищающим Россию, ни НАТО, ни Украине — ничего не светит в РФ. «Потому что мы стоим за Родину. А Запад — за грабежи, за возврат к колониализму и за нацизм», — дополнила Рябцева. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ведущая цель — демилитаризация и денацификация страны, а также помощь мирным жителям Донбасса, которые подвергались обстрелам ВСУ в течение последних восьми лет.