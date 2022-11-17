Военнопленные ВСУ сообщили о массовом бегстве националистов из армии

17 ноября 2022 в 07:16 Размер текста - 17 +

Многие националисты отказываются воевать уже после первого боя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово бегут с поля боя и расположения частей, не желая больше участвовать в сражениях. Об этом рассказали украинские военнопленные. «В рядах ВСУ было множество отказников, тех, кто отказывался воевать. Они есть, их увозили в соседнее село и они там находились. Что с ними дальше было, я не знаю. В соотношении — примерно 50 процентов таких», — рассказал РИА Новости военнопленный Олег Попов. По его словам, примерно половина мобилизованных становится отказниками уже после «первого взрыва». «Почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: „Нет, мы хотим домой — и все“», — добавил Попов. Ранее российский боец Максим, который вернулся из украинского плена, рассказал о пытках и избиениях со стороны ВСУ. URA.RU также писало, что украинских командиров обвинили в безразличном отношении к судьбе своих солдат. На халатность офицеров ВСУ жаловались украинские военнопленные. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово бегут с поля боя и расположения частей, не желая больше участвовать в сражениях. Об этом рассказали украинские военнопленные. «В рядах ВСУ было множество отказников, тех, кто отказывался воевать. Они есть, их увозили в соседнее село и они там находились. Что с ними дальше было, я не знаю. В соотношении — примерно 50 процентов таких», — рассказал РИА Новости военнопленный Олег Попов. По его словам, примерно половина мобилизованных становится отказниками уже после «первого взрыва». «Почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: „Нет, мы хотим домой — и все“», — добавил Попов. Ранее российский боец Максим, который вернулся из украинского плена, рассказал о пытках и избиениях со стороны ВСУ. URA.RU также писало, что украинских командиров обвинили в безразличном отношении к судьбе своих солдат. На халатность офицеров ВСУ жаловались украинские военнопленные. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.