В Лабытнанги (ЯНАО) начались перебои с электроэнергией. Об этом сообщают пользователи соцсетей в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». «Что с электроэнергией в центре? Три раза уже отключили за полчаса», — спрашивает анонимный пользователь в соцсети. «Посносило ветром [конструкции]. Еще и свет вырубило по всей улице», — написал другой пользователь. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО ожидается шквалистый ветер. Из-за непогоды будет приостановлена работа судов на воздушной подушке на главной переправе округа.