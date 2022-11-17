В Лабытнанги (ЯНАО) из-за ветра возникают перебои с электроэнергией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) начались перебои с электроэнергией. Об этом сообщают пользователи соцсетей в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что с электроэнергией в центре? Три раза уже отключили за полчаса», — спрашивает анонимный пользователь в соцсети.

«Посносило ветром [конструкции]. Еще и свет вырубило по всей улице», — написал другой пользователь.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО ожидается шквалистый ветер. Из-за непогоды будет приостановлена работа судов на воздушной подушке на главной переправе округа.

Житель Лабытнанги снял поваленные ветром конструкции Фото: группа «Лабытнанги Info», Вк