17 ноября 2022
16 ноября 2022

В ЯНАО из-за усиления ветра наблюдаются перебои с электроэнергией. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги (ЯНАО) из-за ветра возникают перебои с электроэнергией Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) начались перебои с электроэнергией. Об этом сообщают пользователи соцсетей в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

«Что с электроэнергией в центре? Три раза уже отключили за полчаса», — спрашивает анонимный пользователь в соцсети.

«Посносило ветром [конструкции]. Еще и свет вырубило по всей улице», — написал другой пользователь.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО ожидается шквалистый ветер. Из-за непогоды будет приостановлена работа судов на воздушной подушке на главной переправе округа.

Житель Лабытнанги снял поваленные ветром конструкции
Фото:
Житель Лабытнанги пожаловался на отключение энергии
Фото:

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В Лабытнанги (ЯНАО) начались перебои с электроэнергией. Об этом сообщают пользователи соцсетей в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте». «Что с электроэнергией в центре? Три раза уже отключили за полчаса», — спрашивает анонимный пользователь в соцсети. «Посносило ветром [конструкции]. Еще и свет вырубило по всей улице», — написал другой пользователь. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Лабытнанги с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщило, что в ЯНАО ожидается шквалистый ветер. Из-за непогоды будет приостановлена работа судов на воздушной подушке на главной переправе округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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