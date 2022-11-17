Совладелец пермского завода судится с кредиторами

Эксперты заявляют, что заявление акционера бесперспективно в суде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Акционер ПАО «Мотовилихинские заводы» Юрий Медведюк не согласен с решением комитета кредиторов, касающееся продажи имущества предприятия. В частности, с оценкой стоимости активов. Иск по обжалованию решения от компании «Метатрон» (акционер «Мотовилихинских заводов») поступил в арбитражный суд Пермского края.

«Заявитель не согласен с оценкой активов должника, по которой стоимость пакета акций дочернего общества МЗ ЗАО „Специальное конструкторское бюро“ составила 1 рубль. Как указывает „Метатрон“, при подготовке оценщик использовал неверный подход и не учел прогнозные показатели СКБ, которое производит боевую технику. Кроме того, заявитель просит приостановить торги и назначить экспертизу рыночной стоимости акций ЗАО», — пишет издание «Коммерсант-Прикамье».

Стоимость активов, по мнению заявителя, не отражает рыночную, так как при оценке не учли арендованные ЗАО мощности, где происходит вся деятельность предприятия по производству спецтехники. Также он считает: чтобы достоверно оценить активы, оценщик должен был проанализировать денежный поток должника и прогнозные показатели компании, но авторы отчета «даже не смогли получить их из-за конфиденциальности информации». На самом заводе с требованиями акционера не согласны.

ПАО «Мотовилихинские заводы», выпускающее технику оборонного значения, признано банкротом и сейчас находится в процедуре конкурсного производства. Основная часть кредиторской задолженности машиностроительного предприятия принадлежит госкорпорации «Ростех».