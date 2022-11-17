В США предостерегли Запад от «смещения» Путина

18 ноября 2022 в 08:07 Размер текста - 17 +

Смена президента в РФ принесет мировому сообществу больше проблем, чем пользы, считают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смена власти в России принесла бы Западу больше проблем, чем конфликт на Украине. Так в США предостерегают западные страны от риторики того, что текущего президента РФ нужно «сместить». Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Призыв сместить [президента РФ Владимира] Путина, может, и соответствует желаниям многих в западных службах безопасности, но в нем не учитываются трудности, ожидающие мир, поскольку его преемнику необходимо будет укреплять лидерство. Вызовы, которые возникли бы в результате гражданской войны в России, были бы более масштабными и проблематичными, чем вооруженный конфликт на Украине», — пишут авторы издания. Они подчеркивают, что, в таком случае, приемнику президента будет очень трудно консолидировать власти внутри страны и это создаст проблемы всем. Ранее в The American Conservative сообщали, что США пытаются загнать президента России в угол. Обозреватель журнала Тед Снайдер считает, что этого делать не стоит. Схожую мысль высказывает и экономист Джеффри Сакс, сообщает Life . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что в России сожалеют, что США решили нагнетать русофобию, уточняет телеканал 360.

Смена власти в России принесла бы Западу больше проблем, чем конфликт на Украине. Так в США предостерегают западные страны от риторики того, что текущего президента РФ нужно «сместить». Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Призыв сместить [президента РФ Владимира] Путина, может, и соответствует желаниям многих в западных службах безопасности, но в нем не учитываются трудности, ожидающие мир, поскольку его преемнику необходимо будет укреплять лидерство. Вызовы, которые возникли бы в результате гражданской войны в России, были бы более масштабными и проблематичными, чем вооруженный конфликт на Украине», — пишут авторы издания. Они подчеркивают, что, в таком случае, приемнику президента будет очень трудно консолидировать власти внутри страны и это создаст проблемы всем. Ранее в The American Conservative сообщали, что США пытаются загнать президента России в угол. Обозреватель журнала Тед Снайдер считает, что этого делать не стоит. Схожую мысль высказывает и экономист Джеффри Сакс, сообщает Life. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что в России сожалеют, что США решили нагнетать русофобию, уточняет телеканал 360.