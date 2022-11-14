Обозреватель TAC Снайдер: США должны перестать пытаться «загнать Путина в угол»

15 ноября 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

США пытаются загнать президента России Владимира Путина в угол, однако Вашингтону стоило бы отказаться от такой политики и не провоцировать Москву. Такое мнение выразил обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер. «Американская политика вызывает у России ощущение, что ее загнали в угол по всем направлениям», — пишет Тед Снайдер в своей статье. Обозреватель вспомнил историю Владимира Путина из детства о том, как он сильно испугался нападения крысы, загнанной им в угол. С тех пор, отмечает он, президент России вынес для себя урок, что никого нельзя загонять в безвыходное положение. По словам автора статьи, Вашингтон должен думать о путях выхода из сложившейся ситуации, потому что кризис на Украине неожиданно достиг критического уровня. Он уточнил, что Россию «загоняют в угол» заявления Украины и Запада о Крымском полуострове, расширение НАТО к границам РФ, а также переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу. Снайдер подчеркнул, что Путин и его предшественники не раз предупреждали Запад, что Украина является для Москвы красной чертой. Ранее агентство Reuters сообщало, что президент США Джо Байден на саммите G20 планирует обсудить меры по усилению давления на Россию. Американский сенатор Рэнд Пол заявлял, что именно США спровоцировали Путина начать спецоперацию на Украине. В январе глава МИД России Сергей Лавров перечислял Западу красные линии. Однако Байден отказался их признавать. Также Лавров предупреждал, что терпению Москвы приходит конец. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.